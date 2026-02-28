Stiže jubilarna sezona 'Tvoje lice zvuči poznato': Evo što nas čeka

Jedan od najgledanijih zabavnih televizijskih formata, hit show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", uskoro stiže na male ekrane s jubilarnom desetom sezonom koja, osim novih kandidata i brojnih uzbudljivih transformacija, donosi osvježenje u sastavu žirija. Kao pojačanje uigranoj postavi, koju čine Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić, pridružuje se Martina Stjepanović Meter, diplomirana glumica koja je dosad ostvarila brojne zapažene uloge u kazalištu i na televiziji.

Gledatelji je trenutačno imaju prilike pratiti kao Zrinku Oreb u seriji "U dobru i zlu". Na projektu showa radi 127 ljudi te se snima u studiju veličine 900 četvornih metara uz pomoć 13 kamera, od kojih su dvije daljinski upravljane, što govori o produkcijskoj raskoši ove popularne emisije.

- Biti dio žirija za mene znači veliku čast, ali i odgovornost. Poštujem veliki trud, rad, angažman i vrijeme koje kandidati daju u svoje nastupe i zato mi je važno da moji komentari budu dobronamjerni - rekla nam je Stjepanović Meter. Dodaje kako će najviše gledati koliko se kandidat približio originalu koji imitira i je li se potpuno prepustio zadatku. Na snimanju promo spota žiri i voditelji uplovili su u glazbeni vremeplov koji im je donio niz zabavnih transformacija u legendarne izvođače. Martina je tako postala Madonna.

- Transformacije u nove osobe uvijek su intrigantan i zabavan dio posla pa ni ovaj put nije bio iznimka. Bilo je zanimljivo postati kraljica popa na jedan dan, pogotovo u društvu drugih glazbenih legendi - rekla je glumica, koju osim uloge u žiriju showa, početkom lipnja očekuje i važna životna uloga. Martina će postati majka malenog dječaka. S partnerom, ekonomistom Marijem Meterom, čeka prvo dijete.

- Osjećam se ispunjeno i sretno. Ovo mi je jedan od najljepših perioda u životu i potpuno uživam u njemu polako se pripremajući za dolazak bebe. Tek sam na pola trudnoće, pa se ne opterećujem s pripremama jer još imamo dovoljno vremena. Što se tiče trudničkih želja, zasad je najviše do izražaja došao pojačan apetit za kiselijom hranom poput juhe od rajčice i malo jače začinjenih salata, a vidjet ćemo što će biti do kraja trudnoće - rekla nam je Martina.

Dok je ona utjelovila kraljicu popa, voditelj Igor Mešin postao je Beethoven, Oliver Dragojević, Ivo Robić i Prlja iz Leta 3, a njegov kolega Filip Detelić pojavio se kao Elvis Presley, Dino Dvornik i Saša Lošić. Kao jedan od zaštitnih znakova showa Detelić ističe kako iza opuštene atmosfere na ekranu stoji velik timski rad.

- Lakoća u ovom našem slučaju nije samo privid na televiziji. Stvarno imamo fantastičnu ekipu svake godine i ispred i iza kamera, tako da je mali milijun ljudi aktivirano i brine se da show funkcionira ovako dobro. Zabavljamo se i radimo dobar posao... Znači ne može bolje od toga! - rekao je. Budući da je emisija poznata po nepredvidivim situacijama, otkriva kako upravo takvi trenuci donose dodatnu draž voditeljskom poslu.

- Jedva dočekam kad se dogodi neka nepredviđena situacija, odmah volim uskočiti i ubaciti neku svoju 'glupost' da još malo 'začinim' stvari, a tu je i moj Mešin, mislim da smo jako slični po tom pitanju. Nekad se snađemo malo bolje, nekad lošije, ali čini mi se da se dobro nadopunjujemo - kaže kroz smijeh. Priznaje kako mu je cijeli proces transformiranja za videospot bio zabavan.

- Svako snimanje je mala avantura i uvijek nam je zabavno, a to se onda i prepozna. Sve su mi transformacije zabavne i nije mi problem obući na sebe baš ništa, sve dok ne moram pjevati. Onda se počnem preznojavati, zavidim kandidatima kad zapjevaju jer ja to, nažalost, nikad ne bih mogao - kaže.

Mario Roth uskočio je u cipele Eltona Johna, a Enis Bešlagić postao je Freddie Mercury. Bosanskohercegovački glumac već je godinama član žirija, pa nas je zanimalo koliko mu je teško balansirati između humora po kojem je prepoznatljiv i ozbiljnog ocjenjivanja kad vidi koliko su se kandidati trudili.

- Ma nije to ništa teško, to je zabavna emisija, nema tu što biti teško, ne kopamo, nitko od nas, što kažu, nije u rudniku. Nema tu 'ozbiljnog' ocjenjivanja, zato što je to po konceptu zabavna emisija. Možda kandidati ocjenjivanje doživljavaju ozbiljno, ali ja ne tako jer su nekad svi dobri pa je teško da nekom date četiri, a nekom 12. Ali takav je koncept emisije, takav je format i vi to prihvatite kao okolnost. To treba biti opušteno i zabavno i mislim da tako svake godine i bude - rekao je.

Dodaje kako ne razmišlja previše o tome kako iz sezone u sezonu održati svježinu niti je li uopće ima jer svaki posao radi srcem i bez kalkuliranja.

- Ne znam kako održavam svježinu ni imam li je. Svaki posao radim srcem, opustim se, igram se i ne razmišljam puno o tome kako će to izvana izgledati. Dođem na snimanje, tad vidim kandidate i njihove nastupe. Želim se iznenaditi i da moja reakcija bude uvijek onako istinska, u tom trenutku, bez velike pripreme. Uzdajem se u Boga i inspiraciju i, Bogu hvala, zasad mi je daje - dodaje. Pitali smo ga i kako se snašao kao Freddie Mercury.

- Stave ti brkove, malo ti zaližu i popune kosu i vi ste Freddie Mercury! Zezaš se malo i nema tu klasičnog 'ulaska u lik'. Kod nas je to bilo kao set kratkih šala, samo smo se obukli u druge likove, ali ispod njih smo govorili kao mi, pa to nije bila potpuna transformacija. I to je bilo vrlo zabavno - kaže. Dodaje kako karizmu svatko nosi sa sobom.

- Spoj moje i njegove karizme dao je ono što se vidi u spotu, a publika će najbolje sama zaključiti što voli i kako voli - kaže. Velik dio čarolije transformacija u showu odvija se iza kulisa, gdje radi čitava vojska stručnjaka. Sektor kostima broji osam ljudi, a po emisiji se koristi oko 50 kostima, dok ih je šivanih, posuđenih i izrađenih za izvođače i plesače oko 800, od čega je oko 200 izrađeno za show.

Sektor šminke okuplja 20 stručnjaka koji rade s više od 300 perika, a potroši se između 242 i 330 setova umjetnih noktiju te između 770 i 1100 pari umjetnih trepavica. Tijekom jedne sezone leće se postavljaju do 80 puta, a posebno zahtjevno je njihovo stavljanje kandidatima koji ih inače ne nose, kao i prekrivanje ili crtanje tetovaža, što se radi između 20 i 40 puta po sezoni. Emisija ima i snažan humanitarni karakter - tijekom sezona je različitim udrugama diljem Hrvatske donirano više od 100.000 eura, a u novoj sezoni donacije od 2000 eura po epizodi primit će 13 udruga.

Gledatelje očekuje i velik broj transformacija - snimit će se najmanje 104 nastupa s transformacijama, a za potrebe projekta i više, što potvrđuje koliko je riječ o produkcijski zahtjevnom projektu. Ostaje vidjeti tko će ove sezone najviše oduševiti žiri i publiku te koja će transformacija postati hit među gledateljima, ali jedno je sigurno - zabave, emocija i iznenađenja neće nedostajati.