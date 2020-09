Tvorac Černobila sprema novu seriju po popularnoj video igri

Fanovi jedva čekaju seriju, a naveliko se špekulira i o glumačkoj postavi. Zvijezda 'Igre prijestolja', Maisie Williams već godinama tvrdi kako je uloga Ellie stvorena za nju i nudi se, a spominju se i Jackman, Brolin...

<p>Kultna video igra 'The Last of Us' trebala je svojedobno dobiti filmsku verziju, no čini se da će svjetlo dana ipak ugledati TV serija napravljena po predlošku PlayStation naslova, čija je priča osvojila gaming industriju. Ono što fanove posebno je veseli je da iza cijelog projekta stoji ekipa s vrhunskim rezultatima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Radnja je smještena u 2033. godinu, a populacija je značajno prorijeđena smrtonosnom pandemijom. Velik dio ljudi postali su zaraženi zombiji u potrazi za novim žrtvama, dok krijumčar Joel i tinejdžerica Ellie putuju razorenom i napuštenom zemljom te se susreću s brojnim preprekama kako bi spasili čovječanstvo. Vjeruje se da djevojka krije lijek za smrtonosnu bolest, a cijeli predložak u današnje vrijeme izgleda i zvuči aktualnije nego što bismo si željeli priznati. </p><p>Tvorac igre <strong>Neil Druckmann </strong>dosegao je ovim serijalom hordu vjernih sljedbenika, koji igru smatraju scenaristički uspješnijom i kompleksnijom od mnogih filmova i serija. Nema stoga sumnje kako će nadolazeća serija biti pod povećalom fanova, a svjestan je toga i <strong>Craig Mazin</strong>, tvorac HBO-ove mini serije 'Černobil', koja je oduševila kritiku i publiku prošle godine te stekla status jedne od najboljih serija svih vremena. </p><p>Uz Druckmanna i Mazina, soundtrack će raditi skladatelj i oskarovac <strong>Gustavo Santaolalla</strong>, režirat će <strong>Johan Renck</strong> koji je istu zadaću sjajno odradio i u nekoliko epizoda Černobila, The Walking Dead, Breaking Bad i još nekolicine iznimno popularnih serija. Još uvijek se ne zna kad će serija ugledati svjetlo dana, no pretpostavlja se da neće prije 2022., a naveliko se špekulira i o glumačkoj postavi. Zvijezda 'Igre prijestolja', <strong>Maisie Williams</strong> već godinama tvrdi kako je uloga Ellie stvorena za nju i nudi se, a fanovi zazivaju <strong>Kaitlyn Dever, Ellen Page</strong> te u ulozi Joela <strong>Hugha Jackmana</strong> i <strong>Josha Brolina</strong>. U svakom slučaju, jednom kad se pojavi, ova serija ima sve predispozicije ući u besmrtnost. </p>