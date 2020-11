Tvorac Jamesa Bonda nije mu vjerovao, prijetila mu je mafija, a na setu i pravi morski pas

Slavni škotski velikan bio je prvi James Bond, a za mnoge fanove franšize i 'jedini pravi' agent 007. Zavidna glumačka karijera trajala mu je desetljećima, a krase je mnogi zanimljivi detalji.

<p>Glumac<strong> Sean Connery</strong> umro je u 91. godini, izvijestili su brojni britanski mediji. Preminuo je preko noći, u snu, a vijest o njegovoj smrti objavila je i potvrdila glumčeva obitelj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je legendarni glumac</strong></p><p>Rodio se u Škotskoj 1930. godine u radničkoj obitelji, a odrastao je u vrlo skromnim uvjetima i neimaštini. Majka mu je bila čistačica i služavka bogatim obiteljima, otac vozač, no u kolikom je siromaštvu tada živio Connery najbolje govori podatak kako je kao beba spavao u otvorenoj ladici od ormara. Seanovi roditelji nisu tada mogli priuštiti si krevetić i za dijete. </p><p>Od tinejdžerskih dana i sam je radio, a prvi posao bio mu je onaj mljekara. Sa samo 16 godina završio je u britanskoj ratnoj mornarici, gdje se pokazao odličnim časnikom, za razliku od škole u kojoj se nije najbolje snalazio. U mornarici je ljubav prema voljenoj Škotskoj iskazao i tetovažom 'Scotland forever'. </p><p>Prije nego li mu je uspjela glumačka karijera, Connery nije prezao ni od kakvih poslova. Uglavnom je radio one teške fizičke poslove, bio je dovoljno snažan i mlad, ali ponekad je radio i one koje je nešto teže zamisliti. Čuvao je djecu tada poznatom britanskom novinaru <strong>Peteru Nobleu</strong>, kao i glumici <strong>Marianne Stone</strong>. </p><p>Kada je i sam uplovio u glumačke vode, i to već na samom početku karijere, suočio se s nimalo ugodnom situacijom. Johnny Stompanato, ljubomorni dečko njegove tadašnje filmske partnerice Lane Turner čuo je tračeve o tome kako je između Conneryja i nje nešto više od profesionalnog odnosa na setu te je u glumačkog velikana jednom prilikom uperio pištolj i prijetio mu. Kako je bio Stompanato bio član mafije zloglasnog gangstera Mickeyja Cohena uskoro je završio 'na hlađenju' iza rešetaka.</p><p>Mnogi ne znaju da Conneryju nije vjerovao ni tvorac Jamesa Bonda, romanopisac Ian Fleming. Ulogu je Sean dobio glasovima čitatelja jednog dnevnog lista, a ne onako kako se to često voli predstaviti - da je na prvi pogled oduševio producente. Konkurenti su mu u to vrijeme bili Cary Grant, Rex Harrison, Trevor Howard, Patrick McGoohan i Roger Moore, koji je svoju priliku u franšizi dočekao nešto kasnije. Fleming je bio izuzetno skeptičan oko izbora Conneryja i nije to krio. Ispostavilo se da je njegova procjena bila promašena, a škotski glumac postao je prvi, a za mnoge i ostao jedini pravi Bond. </p><p>Podatak da je Connery u svakom filmu o agentu 007 nosio periku jer je počeo gubiti kosu još u ranim dvadesetima relativno je poznat, no manje je poznata anegdota kako je na snimanju filma 'Operacija Grom' Connery imao bliski susret s morskim psom nakon što je za vrijeme snimanja popustio zaštitni pleksiglas te se jedna od životinja provukla kroz rupu. Kasnije je ispričao kako nikada prije niti poslije u životu nije brže izašao iz vode. </p><p>Iako mu je franšiza o britanskom tajnom agentu u potpunosti promijenila život i vinula ga u holivudske zvijezde, Connery je priznao kako mu je nakon nekoliko filmova dosadila te se poželio kušati u novim i drugačijim projektima. Da se kasnije uspio 'iščupati' iz lika kojeg je dugo igrao i koji ga je toliko obilježio dokazao je osvojivši svoja najvrjednija glumačka priznanja u drugim filmovima. Oskara za najboljeg sporednog glumca dobio je za ulogu policajca u 'Nedodirljivima' Briana De Palme 1987., a za istu rolu zaradio je i Zlatni globus. Prestižnu BAFTA nagradu dobio je za ulogu u filmu 'Ime ruže' godinu ranije. </p><p>Iako je odigrao na desetke značajnih filmskih uloga, neke je zvučne projekte i odbio. U Matrixu su mu ponudili uloge Morpheusa i Arhitekta, u trećem nastavku filma 'Umri muški' Simona Grubera, mogao je biti Nigel Powers u hit parodiji Austin Powers, koja se ujedno i referira na Bondove filmove, a nije mu se, čini se, nikako igralo niti čarobnjake. Odbio je uloge Albusa Dumbledorea te Gandalfa u trilogiji 'Gospodar prstenova', za što je svojedobno ponudio i sjajan razlog. Connery je kao pripadnik 'stare škole' zaključio da uopće ne razumije te Tolkienove knjige, a ni filmske adaptacije. Uloga je pripala <strong>Ianu McKellenu</strong>, a Sir Sean zbog gubitka potencijalnih stotina milijuna dolara nije ni trepnuo. Zaključio je tek kako je njegov kolega briljirao. </p>