Tvrtka Doris Pinčić bilježi pad neto dobiti od gotovo 98 posto: Evo koliko je do sada zarađivala

Tvrtka DPR d.o.o., u vlasništvu popularne televizijske voditeljice i glumice Doris Pinčić Guberović, zabilježila je dramatičan pad poslovnih rezultata u 2025. godini. Prema najnovijim financijskim izvješćima Fine, neto dobit tvrtke pala je za nevjerojatnih 97,5 posto, dok su i ukupni prihodi pretrpjeli značajan udarac, piše zagreb.info.

Prema službenim podacima Fine, tvrtka je u 2025. godini ostvarila neto dobit od samo 476 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje od čak 97,50 posto. Značajan pad bilježe i ukupni prihodi, koji su iznosili 42.953 eura i manji su za 43,11 posto. Unatoč ovakvim financijskim pokazateljima, broj zaposlenih ostao je stabilan. U tvrtki je, prema satima rada, i dalje evidentirana jedna zaposlena osoba, na istoj razini kao i godinu prije. Riječ je o samoj Doris Pinčić Guberović, koja je jedina osnivačica i direktorica društva. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja EBIT i EBITDA za 2025. godinu iznose 971 euro, odnosno 9.698 eura.

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Oštar pad u 2025. godini zapravo je nastavak trenda smanjenja poslovnih aktivnosti koji je bio vidljiv i ranije. Podsjetimo, i 2023. godina bila je izazovna za poslovanje tvrtke, što se u medijima tada objašnjavalo voditeljičinom trudnoćom i odlaskom na porodiljni dopust. Tvrtka je te godine zabilježila prihode od 81.740 eura, što je bio pad od gotovo 56 posto u odnosu na vrlo uspješnu 2022. godinu, kada su prihodi iznosili čak 185.673 eura. Neto dobit je u 2023. godini pala za 76,42 posto na 10.268 eura. Gledajući još dalje u prošlost, vrhunac poslovanja tvrtka je imala 2021. godine s prihodom od gotovo 198.243 eura. Podaci sugeriraju da se smanjenje poslovnih aktivnosti nastavilo i nakon povratka voditeljice na male ekrane.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Doris Pinčić Guberović osnovala je tvrtku DPR d.o.o. još 2015. godine. Sjedište tvrtke danas je prijavljeno na adresi u Zadru, dok je ranije bilo u Velikoj Mlaki. Kroz ovaj poslovni subjekt, registriran kao mikro poduzetnik u privatnom vlasništvu, voditeljica je godinama fakturirala prihode od brojnih angažmana izvan matične televizijske kuće HRT. To uključuje vođenje događanja, snimanje reklama te posuđivanje glasa u animiranim filmovima. Unatoč slabijim rezultatima, tvrtka nije u blokadi i za 2026. godinu ima visoku bonitetnu ocjenu A+, što je pozicionira kao pouzdanog partnera.

*uz korištenje AI-ja

