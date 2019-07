U 33. godini od raka preminula je glumica Danika McGuigan...

Teškog srca i s velikom tugom moramo reći da je naša prelijepa kći i sestra, Danika 'Nika' McGuigan preminula. Potpuno smo shrvani i molimo sve za potpunu privatnost kako bismo mogli tugovati u miru, objavila je danas irska obitelj McGuigan.

Foto: IMDB Televizijska i kazališna glumica Danika preminula je u utorak tijekom prijepodneva. U 33. godini života, Danika je izgubila kratku borbu s teškom bolesti.

It breaks my heart to write this. My beautiful sister Danika lost her battle with cancer in the early hours of Tuesday morning, at the young age of 33.

She overcame it once with a 2 year fight when she was 11 to 13.… https://t.co/xsh6icmJup