U 48. godini iznenada umro glumac iz serije Peaky Blinders

Irski glumac Karl Shiels, koji je u BBC-jevoj seriji Peaky Blinders 2013. utjelovio Ryana, preminuo je iznenada u nedjelju u 48. godini, potvrdila je njegova agentica Lisa Richards, piše Daily Mail. Shiels je umro u snu, a njegovi kolege iz irske sapunice 'Fair City' u posljednje su se vrijeme brinuli jer je iznenada znao zaspati na setu usred snimanja.

- Šokirani smo i ražalošćeni spoznajom o iznenadnoj smrti našega klijenta i prijatelja Karla Shielsa. Bio je jedinstven i talentiran, istovremeno žestok, vedar, zabavan, oštrouman, otvoren i snažan kao glumac, redatelj i ravnatelj kazališta 'Theatre Upstairs'. Tamo je bio mentor i velika podrška mladim piscima i redateljima, kao i u svojoj prethodnoj vlastitoj tvrtci Semper Fi' - rekla je Richards za irsku televiziju RTE. Dodala je kako su njihova srca slomljena.

Foto: SI1/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Naše misli su danas uz njegovu partnericu Lauru i obitelj, njegovu djecu, njihovu majku Dearbhl i njegove brojne bliske prijatelje - rekla je Lisa.

Foto: Instagram

Karl je u posljednje vrijeme radio kao umjetnički ravnatelj kazališta Theatre Upstairs u Dublinu, kojega je osnovao s partnericom Laurom Honan, ali je skupina prestala djelovati u ožujku ove godine.

Osim po ulozi u seriji 'Peaky Blinders', gledatelji će Shielsa pamtiti po ulogama u hit serijama kao što su 'Foyleov rat', 'Into the Badlands', 'The Tudors' i 'Doctors'. U filmu 'Batman Begins' pojavio se 2005.