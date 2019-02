U 78. godini od leukemije umro je Hitler iz 'Konačnog pada'...

U 77. godini života umro je poznati švicarski glumac Bruno Ganz. Svijet kinematografije pamti ga po brojnim ulogama na njemačkom jeziku, a najpoznatija je uloga Adolfa Hitlera u filmu 'Konačni pad' koji je 2004. godine nominiran za Oscara u kategoriji najbolji film izvan engleskog govornog područja. Mnogi filmski kritičari proglasili su Ganzovu ulogu jednu od najuvjerljivijih portretiranja Hitlera.

Prvi film u kojem glumi bio je 'The Man in the Black Derby' iz 1960., a u 50 godina karijere Ganz je imao priliku surađivati s redateljima Wernerom Herzogom, Ericom Rohmerom, Francisom Fordom Coppolom i Wimom Wendersom. Posljednji filmovi na kojima je glumac radio je horor 'The house that Jack built' i povijesna drama 'Radegund'.

Prošle godine Ganzu je dijagnosticirana leukemija, no unatoč liječenju glumcu nije bilo pomoći. Ganz je u vrijeme smrti bio nositelj 'Iffland' prstena koji se dodjeljuje najznačajnijem njemačkom glumcu. Prsten se prenosi s osobe na osobu, a još se uvijek ne zna kome će pripasti.