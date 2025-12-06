Obavijesti

Komentari 2
U Areni zasjale supruga i kćer Saše Matića: Mlada nasljednica plijenila poglede cijele dvorane

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Saša Matić u Areni održao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U spektakularnoj atmosferi Arene Zagreb, supruga i kćer popularnog pjevača našle su se u središtu interesa publike, koja ih je odmah prepoznala i komentirala njihov besprijekoran izgled

Sinoćnja atmosfera u Areni Zagreb bila je na vrhuncu dok je Saša Matić nizao hitove pred više od 20 tisuća ljudi. Među publikom bili su i oni koji mu znače najviše — supruga Anđelija i 18-godišnja kćer Tara.

Anđelija, koja godinama prati Sašu na važnim nastupima, ostala je vjerna svom elegantnom, ali nenametljivom stilu. Odjenula je jednostavnu tamnu kombinaciju i držala se povučeno, ali svejedno su je posjetitelji prepoznali. Mnogi je pamte s njegovih javnih pojavljivanja i intervjua, no rijetko se eksponira.

Zagreb: Saša Matić u Areni održao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najviše pogleda ipak je privukla Sašina kćer Tara(18). Visoka je, vitka i odmah upadljiva zbog duge tamne kose i prirodnog make-upa. Tara se odijeva jednostavno, ali moderno, pa ju publika lako primijeti. Iako nije javna osoba, aktivna je na društvenim mrežama, zbog čega su je neki posjetitelji odmah prepoznali. U publici je djelovala opušteno i samozatajno, ali njezin izgled svejedno je privukao puno pažnje.

Zagreb: Saša Matić u Areni održao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tara se inače školuje, a obitelj ju rijetko izlaže javnosti. Poznato je da je Matić prošle godine za njezin 18. rođendan organizirao veliku proslavu na kojoj su bili brojni glazbenici i prijatelji domaće estrade. Osim Tare, Saša i supruga Anđelija imaju još jednu kćer, Aleksandru, koja ovaj put nije bila viđena u publici.

Publika je nakon koncerta bila oduševljena, a mnogi su komentirali i činjenicu da se cijela Matićeva obitelj našla na jednom mjestu, što se ne događa često na njegovim nastupima.

Komentari 2
