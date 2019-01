U bolnici sam smršavio 20 kila, vidio kako ljudi umiru do mene

Najteže mi je bilo dok sam ležao na intenzivnom odjelu i gledao kako ljudi pored mene umiru. Tada sam strahovao za svoj život. U ustima mi je bila cjevčica, baš kao i ljudima koji nisu preživjeli. Imali smo čak i slične ozljede. Gledao sam ih kako jedan po jedan odlaze, rekao je srbijanski pjevač Darko Lazić (27) za 'Kurir'. Najteže dane proveo je u KBC Zemun, mjesec dana liječnici su se borili za njegov život nakon što je 23. listopada doživio tešku prometnu nesreću.

Bez obzira na teške dane koje je proveo u bolnici, Darko kaže, kako mu je ovo bila najbolja godina u životu.

- Dobit ću sina. Marina je trudna, tako da je to za mene najvažnija i najvrjednija stvar koja mi se dogodila u 2018. S druge strane, zahvalan sam Bogu što me čuvao i što sam živ. Dogodilo se što se dogodilo. Idemo dalje i to ostavljam iza sebe - nastavlja Lazić.

Iako je obećao promijeniti društvo, ali i način života, Lazića će obožavatelji i dalje često viđati u kavanama jer su one, kako kaže, njegov život.

- Moram pjevati, a pjeva se u kavani. Pripazit ću s kim se družim. Više neće biti lošeg društva, a popravit ću i mnogo drugih stvar u životu. Sve je to mašinerija u koju upadneš i samo toneš, a ja ću se lagano izvući iz svega - dodaje pjevač koji je nakon prometne nesreće izgubio 20 kilograma.

U danima koje je provodio u izolaciji, najviše mu je nedostajala kći Lorena koju je dobio u prvom braku s pjevačicom i voditeljicom Anom Sević (33).

- Prvo sam joj govorio da sam na putu, dok sam još bio u bolnici. Stalno je ispitivala: 'Kada dolaziš?', s obzirom na to da je očekivala da odem po nju, morao sam joj reći da sam se vratio s puta, ali da sam ozlijedio nogu. Tražila je i da joj pokažem ozlijeđenu nogu tijekom video-poziva, što sam i učinio. Odmah me pitala: 'Tata, je l’ cujila krv?'. Ne želim da ikada sazna istinu o događaju, mala je, povrijedit će je - zaključio je Darko.