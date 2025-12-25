Obavijesti

ODLUKE NEĆE BITI LAKE

U 'Cash or Trash' stiže kompas koji će zbuniti čak i stručnjake!

U 'Cash or Trash' stiže kompas koji će zbuniti čak i stručnjake!
Foto: Nova Tv

Emisiju će zaokružiti Josip, kolekcionar iz Zagreba, koji pred trgovce donosi sliku s motivom brodova, djelo hrvatskog slikara Mladena Veže, umjetnika kojeg je osobno poznavao

U novoj epizodi Cash or Trasha pred stručnjake stižu predmeti koji nose snažne osobne priče, ali i ozbiljna očekivanja njihovih vlasnika. Od predmeta koji pomaže ljudima da se snađu, preko obiteljske uspomene povezane s bakom, do umjetničkog djela s jakom emotivnom vezom, odluke o prodaji neće biti jednostavne.

POSEBNE PRIČE
U Cash or Trash dolaze švicarski putni sat, fotić iz vremena Berlinskog zida i dva stolca...

U emisiju tako stiže Ivan iz Zagreba koji na procjenu donosi nautički kompas kupljen na sajmu u Rotterdamu. Iako je riječ o predmetu koji bi trebao pokazivati smjer, kompas će na trenutke zbuniti i prodavatelja i procjenitelja, dok će stručnjaci pokušati utvrditi njegovu stvarnu vrijednost i namjenu.

Foto: Nova Tv

Snažnu emotivnu priču donosi i Božena iz Varaždinskih Toplica, koja pred trgovce stavlja kršćanski molitvenik na slovenskom jeziku, pronađen u obiteljskoj ladici, a povezan s uspomenom na njezinu pokojnu baku. Iako je svjesna kolekcionarske vrijednosti, priznaje da se s predmetom neće lako rastati.

'OVO JE FENOMENALNO ISKUSTVO'
Restaurirani stolci u 'Cash or Trashu' pronašli novog vlasnika

Emisiju će zaokružiti Josip, kolekcionar iz Zagreba, koji pred trgovce donosi sliku s motivom brodova, djelo hrvatskog slikara Mladena Veže, umjetnika kojeg je osobno poznavao. Predmet s visokom procjenom i još većom emotivnom težinom postavit će pitanje je li tržišna vrijednost dovoljna da se vlasnik odrekne uspomene.

Foto: Nova Tv

Koji će predmeti pronaći nove vlasnike, a koji će se ipak vratiti kući, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha u 18 sati na Novoj TV.

