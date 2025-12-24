U Cash or Trash dolaze švicarski putni sat, fotić iz vremena Berlinskog zida i dva stolca...

U novoj epizodi Cash or Trasha pred stručnjake stižu predmeti koji nose osobne priče, ali i jasna očekivanja svojih vlasnika. Neki će tražiti realnu cijenu, neki neće pristati na kompromise, a neki će tek u studiju odlučiti jesu li spremni prodati ono što su donijeli.

Prva na procjenu stići će Tanja iz Zagreba, koja u emisiju dolazi u ime prijateljice te na procjenu donosi putni sat marke Jaeger-LeCoultre, star oko 40 godina. Sat je pripadao pokojnoj teti njezine prijateljice iz Belgije, a u studio stiže s nadom da će njegova kvaliteta i ugled poznatog urarskog imena privući interes kupaca.

Riječ je o švicarskom satu iz razdoblja 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, koji pripada samom vrhu urarstva. Iako mu nedostaje originalna kutija, procjenitelj Ilam u njemu vidi potencijal te mu daje procjenu od 250 eura. No Tanju zanima hoće li trgovci ponuditi više, jer, kako kaže, sat ne smije otići ispod granice koju je unaprijed odredila.

Foto: Nova Tv

Na procjenu zatim dolazi Paulo, 19-godišnji YouTuber iz Triblja, koji donosi fotoaparat Sokol Automat, obiteljsku uspomenu svog pokojnog djeda. Fotoaparat je kupljen u Njemačkoj krajem 60-ih ili početkom 70-ih godina, u vrijeme dok je još postojao Berlinski zid.

Riječ je o sovjetskom fotoaparatu koji i danas funkcionira, dolazi s originalnom kutijom i ima očuvan objektiv. Iako procjena iznosi tek 35 eura, Paulo vjeruje da bi njegova priča mogla potaknuti veći interes među kupcima.

Foto: Nova Tv

Emisiju će zaključiti Željka iz Zagreba, koja pred trgovce donosi dva stolca u kojima je, kako kaže, pronašla sebe. Stolce je pronašla kod prijatelja i sama ih restaurirala, a procjenitelj ih smješta u razdoblje sredine do kraja 20. stoljeća. Njihova vrijednost procijenjena je ukupno na 180 eura, no tek će aukcija pokazati hoće li Željkina priča i trud pronaći svoj odraz u ponudama trgovaca.

Foto: Nova Tv

Hoće li obećanje biti jače od ponude, hoće li uspomena promijeniti tijek aukcije i kako će se završiti ova kombinacija satova, fotografije i namještaja, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha na Novoj TV.