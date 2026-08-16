U čast Like: Sunset spectacle četvrtu godinu zaredom očarao na tvrđavi Fortica u Karlobagu

Četvrto izdanje Sunset Spectaclea još je jednom pokazalo da Karlobag ima izniman potencijal za događanja koja povezuju turizam, kulturu, umjetnost i modu. Fortica nije bila samo mjesto održavanja događanja. Bila je jedan od njegovih glavnih protagonista. Njezini stoljetni kameni zidovi, pogled na Jadran, veličanstveni zalazak sunca i povijest dali su cijeloj večeri autentičnost koju nije moguće stvoriti u klasičnom event prostoru.

Foto: Zvonimir Ferina

A ovogodišnje izdanje dodatno je dobilo međunarodnu dimenziju zahvaljujući fotografijama Jadrana Lazića – čovjeka čiji je objektiv tijekom desetljeća susretao i bilježio najveća imena svjetske kulture i showbusinessa.

Od Elizabeth Taylor i Davida Bowieja do Richarda Gerea i drugih svjetskih zvijezda, Lazićeve fotografije donijele su djelić svjetskog glamura u kamene zidine Fortice. Istodobno, poruka „JA ❤️ LIKU“ podsjetila je na važnost solidarnosti i povezanosti s hrvatskim krajevima.

Uz modu, fotografiju, glazbu, povijest i prirodu, četvrti Sunset Spectacle još je jednom pokazao da se najbolji događaji stvaraju onda kada imaju svoju priču. A Fortica u Karlobagu pokazala se kao mjesto na kojem se ta priča – pod zalaskom sunca i s pogledom na Jadran – priča na posebno lijep način.

Moda, glazba, umjetnost i svjetska fotografija u spektakularnom zalasku sunca iznad Karlobaga

Karlobag je ponovno bio mjesto susreta mode, glazbe, umjetnosti i hrvatske kulturne baštine. Četvrtu godinu zaredom na impresivnoj Fortici u Karlobagu održan je Sunset Spectacle, modno-glazbeni događaj u organizaciji Snježane Schillinger, koji je i ove godine okupio brojne internacionalne goste i publiku. Povijesna Fortica pokazala se kao savršena kulisa za događanje koje već tradicionalno spaja suvremenu kreativnost s bogatom hrvatskom baštinom. Brojna publika ispunila je prostor tvrđave kako bi uživala u modi, umjetnosti i glazbi, ali i u jednom od najljepših zalazaka sunca na hrvatskoj obali.

Foto: Zvonimir Ferina

Sunset Spectacle organizira Snježana Schillinger sa svojim suradnicima Antun tin Brišar , uz veliku podršku Grada Karlobaga i načelnika Borisa Smojvera, koji su prepoznali važnost ovakvih događanja za promociju Karlobaga, njegove povijesne baštine, prirodnih ljepota i turističkog potencijala.

„JA ❤️ LIKU“ – Moda koja nosi poruku

Ovogodišnji Sunset Spectacle imao je i snažnu društvenu poruku. Zbog teške situacije i ekoloških problema koji su pogodili područje Like, Duchess Team odlučio je poslati poruku podrške ovom kraju.

Posebno su izrađene majice s porukom „JA ❤️ LIKU“, koje nisu bile namijenjene prodaji. Podijeljene su prijateljima i obitelji kao znak solidarnosti, podrške i ljubavi prema Lici i njezinim ljudima. Poruka je jednostavna, ali snažna – Lika nije samo geografski prostor, već kraj bogate prirode, tradicije, ljudi i identiteta koji zaslužuje pažnju i podršku.

Majice su se tako pretvorile u svojevrsni simbol ovogodišnjeg događanja, podsjećajući da moda može biti puno više od estetike – može nositi poruku, povezivati ljude i ukazivati na teme koje su važne.

Foto: Zvonimir Ferina

Moda u zlatnom sjaju zalaska

Poseban dio večeri pripao je modi. U jedinstvenom ambijentu Fortice, uz posljednje zrake sunca, mladi modeli agencije Valentine Đurić-KroloBovale models, službeni Meke up Masha beauty studio iz Zadra koji prati Duchess predstavili su modne kombinacije dok su se kameni zidovi tvrđave, zelenilo i pogled na more pretvorili u prirodnu scenografiju. Poseban dašak glamouru su bile Zepter hiperlight sunčane naočale snimane na FRAUSCHER 1414 demon sportskoj jahti.

Zlatno svjetlo zalaska sunca dodatno je naglasilo kreacije Duchess cruise kolekcije zlatnih, srebrenih tonova i atmosferu, stvarajući prizore koji su izgledali poput filmskih kadrova. Upravo je taj spoj prirode, mode i povijesti jedan od zaštitnih znakova Sunset Spectaclea – događanja koje se ne može zamisliti bez Fortice i njezina pogleda prema Jadranu.

Foto: Zvonimir Ferina

Fortica - povijest koja je postala pozornica

Fortica, čija povijest seže u 13. stoljeće, jedan je od važnih simbola Karlobaga i ovog kraja. Njezin je položaj kroz povijest imao izrazitu geostratešku i obrambenu važnost, a upravo su ljudi ovoga područja sudjelovali u zaustavljanju prodora osvajača i gusara prema unutrašnjosti Hrvatske.

Danas su kameni zidovi Fortice dobili novu ulogu. Umjesto nekadašnje obrambene funkcije, postali su pozornica za modu, fotografiju, glazbu i umjetnost. Upravo je spoj povijesti i suvremenosti ono što Sunset Spectacle čini posebnim. Povijesni prostor nije samo scenografija, već aktivni dio cijelog događanja.

Karlobag pritom ima još jednu posebnost – na jedinstven način spaja more i planinu. Osim čistog mora, prekrasnih plaža i prirode, u neposrednoj se blizini nalaze veličanstveni velebitski pejzaži, bogati ljekovitim biljem, raznolikom vegetacijom i jedinstvenim prirodnim fenomenima.

Jadran Lazić - fotograf koji je ovjekovječio svjetsku elitu

Poseban umjetnički pečat ovogodišnjem Sunset Spectacleu dala je mini izložba fotografija Jadrana Lazića, fotografa svjetskog renomea koji je tijekom više od pet desetljeća karijere svojim objektivom zabilježio neke od najvećih filmskih, glazbenih i društvenih zvijezda.

Lazićev fotografski opus svojevrsna je kronika svjetske scene druge polovice 20. stoljeća. Njegove fotografije bilježe susrete s imenima koja su obilježila povijest filma, glazbe i popularne kulture – od Elizabeth Taylor, Davida Bowieja i Richarda Gerea, do Roberta De Nira, Marlona Branda, Jacka Nicholsona, Sophije Loren, Paula McCartneyja, Jodie Foster, Johnnyja Deppa, Kirka Douglasa i brojnih drugih.

Foto: Zvonimir Ferina

Njegove fotografije nisu tek portreti slavnih osoba. One pričaju priče o vremenu, ljudima i trenucima koji su često trajali samo nekoliko sekundi, ali su zahvaljujući njegovom objektivu ostali zauvijek zabilježeni. Posebno je zanimljivo da su se upravo takvi radovi našli unutar zidina stare Fortice. Fotografije svjetskih zvijezda, nastale na lokacijama poput Cannesa, Pariza, Los Angelesa i drugih svjetskih metropola, u Karlobagu su dobile potpuno novi kontekst – susrele su se s višestoljetnim kamenom, poviješću i pogledom na Jadran.

Lazićeva karijera, koja traje više od 50 godina, dokumentirana je i u opsežnoj dvodijelnoj monografiji „Jadran Lazić – 50 godina fotografije“, koja okuplja više od 900 stranica njegova rada. Njegove su fotografije tijekom karijere objavljivane i u prestižnim svjetskim magazinima. Mini izložba na Fortici izazvala je velik interes gostiju, koji su imali priliku iz neposredne blizine vidjeti djelić fascinantnog opusa fotografa koji je desetljećima bio tamo gdje se stvarala svjetska povijest showbusinessa.

Mia Dimšić za emotivan kraj večeri

Vrhunac večeri bio je nastup talentirane kantautorice Mie Dimšić, koja je svojim akustičnim bendom, koncertom publici priredila posebno emotivan završetak. Njezin nježan i prepoznatljiv vokal savršeno se uklopio u atmosferu povijesne tvrđave. Dok je sunce polako zalazilo, a s Fortice se pružao pogled prema moru i otocima, glazba je zaokružila cijeli doživljaj.

Bio je to trenutak u kojem su se spojili priroda, povijest, umjetnost i glazba – upravo ono što Sunset Spectacle već četiri godine nastoji stvoriti.A Fortica u Karlobagu pokazala se kao mjesto na kojem se ta priča – pod zalaskom sunca i s pogledom na Jadran – priča na posebno lijep način.