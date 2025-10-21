Obavijesti

VEČERAS

U 'divljem' stres testu kandidati će testirati znanje o divljači, a učit će i kako se trančira kunića

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

U prvoj fazi kandidate 'Masterchefa' očekuje kviz o divljim životinjama, a samo jedan kandidat koji prvi odgovori na što veći broj pitanja točno osigurat će si odlazak na galeriju

Kandidati MasterChefa u večerašnjem stres testu dobit će zadatke inspirirane divljinom. Ovaj eliminacijski izazov će i ovoga puta okupiti više kandidata, a njihovo znanje bit će na kušnji od samog početka. U stres testu ovoga puta će se naći Antonija Rittuper, Renata Burić, Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković, Zoran Đošić, Elias Abou Haydar te Anamarija Hlevnjak.

Foto: RTL

U prvoj fazi očekuje ih kviz o divljim životinjama, a samo jedan kandidat koji prvi odgovori na što veći broj pitanja točno osigurat će si odlazak na galeriju, što znači da je za njega stres test završio.

- Cilj mi je u prvoj fazi otići na galeriju - odlučno će reći Renata, svjesna da svaki krivi odgovor može značiti korak bliže ispadanju.

Foto: RTL

Oni koji neće biti te sreće da već u prvoj fazi stres testa budu najbolji, morat će pokazati svoje kulinarsko umijeće u drugoj fazi. Tada ih čeka zadatak koji će zahtijevati mirnu ruku i oštro oko – trančiranje kunića.

'MASTERCHEF' Prljava krpa u tanjuru presudila i Antonija završila u stres testu
- Poanta je da nemate puno ficleka od mesa, da vam ostane što više mesa u komadu - objasnit će chef Goran Kočiš, dajući kandidatima jasan kriterij po kojem će se mjeriti njihova spretnost. Kandidati će za ovaj zadatak imati osam minuta.

Foto: RTL

- Izgleda mi to jednostavno, da ću napraviti to bez puno muke - kazat će Antonija.

U nastavku će kandidati mijesiti, rezati, oblikovati i kuhati – tijesto, meso i vlastito jelo. Šuma i divljač bit će njihova tema, a tko će uspjeti u izvršenju zadatka ili podbaciti i time napustiti MasterChef, doznajte u novoj epizodi.

