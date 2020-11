U dobru i zlu više od 20 godina: Ovi parovi i dalje se ludo vole

U Hollywoodu, ali i na domaćoj sceni ima parova koje nitko i ništa nije uspjelo razdvojiti, iako su u braku nailazili na razne prepreke. Neki tvrde da znaju recept za dug brak, a neki se i sami čude koliko su izdržali

Kad se brakovi raspadnu, često čujemo kako je krivac netko treći, neslaganje, ljubomora, netrpeljivost i slično. Ali kad se u Hollywoodu netko razvede, to je isto kao da ste susjedu rekli: "Dobro jutro!". Upravo zbog toga fascinira podatak da i u tom svijetu slavnih postoje oni koji su dugogodišnji partneri i kojima u braku ništa ne nedostaje. Takvi su, primjerice, supružnici Catherine Zeta-Jones (51) i Michael Douglas (76), oboje poznati holivudski glumci, koji igrom slučaja slave rođendan na isti dan, a sudbonosno "da" izrekli su prije 20 godina, 18. studenoga. Par se upoznao u kolovozu 1998. na filmskom festivalu u Deauvilleu. Catherine su rekli da je želi upoznati Michael, a ona nije znala zašto. Bili su zajedno na večeri organiziranoj povodom premijere filma “Zorro” i Catherine je imala puno obveza pa ju je Douglas zamolio da mu se kasnije pridruži na piću u hotelskom baru.</p><p>- Nakon pola sata razgovora iskreno sam joj rekao: ‘Znaš, ja sam otac tvoje buduće djece’. Zvučalo mi je to sasvim normalno, a onda je ona rekla: ‘Znaš, čula sam puno stvari o tebi i vidjela puno toga, stoga mislim da je vrijeme da ti kažem laku noć’ - ispričao je Douglas svojedobno, no nakon tog susreta nije odustajao od svog plana. Poslao joj je cvijeće i ispriku pa su se počeli družiti. Prvi put su se poljubili tek devet mjeseci kasnije, a da su zajedno, priznali su tek 1999., na premijeri trilera “Klopka” u Edinburghu. Tada je Catherine jasno i glasno rekla: “Michael je ovdje večeras iz jednog jedinog razloga, želimo javno reći da smo zajedno”.</p><p>Problem je jedino bio u tome što se Douglas tad još nije razveo od prve supruge, ali to ga nije spriječilo da Zetu-Jones zaprosi na Novu godinu dok su bili u Aspenu. Catherine je bila trudna s njihovim prvim djetetom, rodila je u kolovozu 2000. godine, a u studenom su izmijenili zavjete u hotelu Plaza u New Yorku. Michaelov otac Kirk Douglas preminuo je u veljači ove godine, a sinu je često znao reći da mora biti odan Catherine kao što je on bio odan svojoj ženi. </p><p>Holivudska zvijezda <strong>Meryl Streep</strong> (71) prije 42 godine udala se za američkog umjetnika <strong>Dona Gummera</strong> (73). Iza ove obitelji nema nikakvih skandala i uspješno su odoljeli iskušenjima bračnog života.</p><p>Da su bili opterećeni uspješnom karijerom slavne glumice, negdje bi sigurno naišli na problem, ali Meryl i Don zajedno su četiri desetljeća i u šali znaju reći kako oni imaju recept za skladan i dug brak.</p><p>- Oduvijek imamo odvojene kupaonice. Vjerujem da je to prava tajna svake sretne veze: odvojene kupaonice! - komentirala je glumica s najviše nominacija i tri osvojena Oscara.</p><p>Život je kao bombonijera, nikad ne znaš što ćeš dobiti, citirao je <strong>Tom Hanks</strong> (64) majku u filmu “Forrest Gump”. S glumicom<strong> Ritom Wilson</strong> (64) očito je pogodio jer im brak traje još od 1988. godine.</p><p>- Odavno smo naučili koji je pravi recept za sreću, a to je da uvijek budemo iskreni jedno prema drugom - istaknuo je glumac. Njihov brak nisu poljuljali brojni problemi s kojima su se borili, priče o izvanbračnim aferama, pa ni teške dijagnoze, s kojom se suočila Rita. Oboje su bili pozitivni na korona virus i uspješno ga prebrodili.</p><p>Glazbenik <strong>Paul David Hewson</strong> (60), poznatiji kao <strong>Bono</strong>, s aktivisticom <strong>Ali Hewson</strong> (59) u braku je već 38 godina. Frontman grupe U2 uvijek je bio romantičan prema supruzi, a jednom ga je upravo to i spasilo. Dok je snimao album “The Joshua Tree”, bio je toliko zauzet poslom da je zaboravio ženin rođendan pa joj je napisao pjesmu “Sweetest Thing” kako bi joj se iskupio, a u videospotu se vozio kočijom dok se u pozadini vidi natpis “Žao mi je”. Žena mu je oprostila, ali i uvjetovala da joj pripadne dobit od pjesme kako bi je mogla uplatiti zakladi za pomoć djeci iz Černobila.</p><p>Modna dizajnerica <strong>Victoria Beckham</strong> (46) i bivši nogometaš <strong>David Beckham</strong> (45) zajedno su 21 godinu i ne skrivaju privatni život od javnosti. Štoviše, često govore o intimnim detaljima i o njihovu ljubavnom životu. Način na koji su se upoznali, a onda kasnije i družili bio je neuobičajen.</p><p>Nije se radilo o ljubavi na prvi pogled, nego mu je prijetila da će ga istući ako je ne nazove, a on se sramio utipkati broj. Kad je popustio, počela je tajna veza jer je spajsica već tad bila s drugim. David ju je više puta prevario, a ona mu je svaki put opraštala i rađala djecu. Ali s obzirom na to da je i ona njega, mnoge ne čudi zašto mu je opraštala sve te preljube.</p><p>Da ne bi bilo da samo oni iz Hollywooda imaju super brakove, našli smo i u Hrvatskoj nekoliko primjera. <strong>Doris Dragović </strong>(59) i <strong>Mario Budimir </strong>skupa su tri desetljeća i ljubav ne jenjava.</p><p>- Moj je suprug moj vjetar u leđa. Uvijek mi je savjetnik, ima jedinstvenu intuiciju i golemu ljubav. On je autoritet u mom životu upravo zato što mi daruje, osim beskrajne ljubavi, prijateljstvo, savjet i snagu. Vjerujem da su upravo to čarobni sastojci svakog braka koji želi trajati - rekla je svojedobno pjevačica.</p><p>Frontman grupe Psihomodo Pop, <strong>Davor Gobac</strong> (56), obožava svoju ženu <strong>Deanu </strong>(53) više od 26 godina. Iako baš i ne voli iznositi privatne detalje u javnost, u svom stilu je ispričao da se on i žena “podnose”.</p><p>- Živimo svoj život kako nam paše i sretni smo da možemo preživjeti u današnje vrijeme - kaže. <strong>Massimu Saviću</strong> (56) supruga <strong>Eni Kondić</strong> “sjaj je u tami”.</p><p>- Treba biti džentlmen, slijediti moralnost. Imao sam jako puno sreće, sreća je definitivno veliki faktor u mom braku. Još kad pronađete savršenu ženu za sebe, morate je znati čuvati. Važna je i iskrenost. Od supruge ne tajim ništa - rekao je pjevač.</p>