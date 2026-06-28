U drugoj sezoni 'Divljih pčela' gledatelje čeka puno emotivnih trenutaka i neočekivanih obrata

Gledatelji su još pod dojmom finala 'Divljih pčela', a marljiva ekipa već punom parom radi na novim epizodama, piše RTL. Najava druge sezone je zaintrigirala mnoge, a u središtu novih epizoda bit će tema kazne i iskupljenja, dok će gledatelji pratiti posljedice događaja koji su obilježili kraj prve sezone.

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U seriju stižu i nova lica, a već je objavljeno da se ekipi pridružuje Slavko Sobin. No iskusnim glumcima pridružuju se i mladi talenti - neki o njih će se prvi put predstaviti hrvatskoj publici.

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Iako produkcija zasad detalje druge sezone drži u tajnosti, poručili su kako će ona biti puna emotivnih trenutaka, neočekivanih obrata i snažnih priča. Omiljeni likovi neće imati vremena za predah jer će im niz izazova donijeti nove okolnosti, ali i stare tajne.