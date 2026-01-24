U hit filmu 'Svadba' ulogu ima i karlovačka plesačica: 'Zmija mi je cijelo vrijeme bila oko vrata'

Film 'Svadba' redatelja Igora Šeregija privukao je velik interes publike još prije dolaska u kina. U pretprodaji je prodano više od 41 tisuće ulaznica, čime su nadmašene i brojke nekih velikih holivudskih blockbustera, poput Star Warsa. Uz velika glumačka imena poput Seke Sablić, Dragana Bjelogrlića, Anđelke Stević Žugić i Srđana Žike Todorovića, u filmu se pojavljuje i poznata karlovačka plesačica Blanka Androšević, koja ima upečatljivu plesnu scenu sa zmijom.

- Imala sam već iskustva s radom na filmu, ali kada je stigao poziv da im je potrebna plesačica za scenu plesa sa zmijom bilo mi je to potpuno neočekivano i novo, ali i izazovno pa sam brzo odbacila nelagodu i prihvatila poziv - rekla je Blanka za KAportal.net.hr.

Foto: Instagram

Zmija je, naravno, bila prava, a tijekom cijelog snimanja uz nju je bio i trener.

- Pa bilo je izazovno (smijeh). Cijelo vrijeme mi je bila na vratu, u početku nije baš najugodnije pogotovo kada ti trener kaže da ne bi trebala (!) napasti, vjerojatno u šali, ali svejedno ti nije najdraže to čuti! I njoj je vjerojatno bilo naporno, ali čim bi mi se učinilo da je malo jači stisak odmah bi prekidali snimanje i na kraju je sve prošlo super, do kraja snimanja smo se i sprijateljile! - priznala je Androšević.

Foto: Instagram

Snimanje filma bilo je zahtjevno i vremenski.

- Nikada ne znaš kako će sve na kraju ispasti, ali mogu reći da se i na snimanju osjetilo da je ovo poseban projekt. Radili smo i po više od 12 sati dnevno, ali atmosfera je bila stvarno predivna, režiser Igor Šeregi je opušten i zabavan i sve je prošlo sjajno - rekla je Blanka.

Ugodno iskustvo bilo joj je i upoznavanje glumačkih zvijezdi koje nastupaju u filmu. S Reneom Bitorajcem je i zaplesala, a Dragan Bjelogrlić iskazao je velik interes za njezin plesni klub.

Foto: promo

'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film 'u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma', kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Foto: promo

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Seku Sablić, Srđana Žiku Todorovića, Anđelku Stević Žugić, u filmu glume Linda Begonja, Vesna Trivalić, Roko Sikavica, Nika Grbelja, Marko Grabež. Tu su i Snježana Sinovčić Šiškov, Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Film nastaje u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, skladatelj Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, a masku potpisuje Snježana Gorup.

Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, dok distribuciju za Hrvatsku potpisuje Duplicato, a za Bosnu i Hercegovinu Blitz.

Foto: promo