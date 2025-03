U iduću eliminacijsku igru idu Ivan i Nika: 'Iznenađen sam'

Kandidati Survivora s pozitivnim stavom pristupili su novoj igri, no samo je jedan tim mogao izaći kao pobjednik, a ovoga su puta to bili zeleni, koji su pobijedili s lakoćom te slavili rezultatom 7:1. Ova pobjeda osigurala im je totem plemenskog imuniteta. Nominacije kojima je zbog gubitka na poligonu trebalo pristupiti žuto pleme, izazvale su kod njih emocionalna previranja i oštre riječi.

Zeleni tim je s uvjerljivih 7:1 odnio pobjedu u poligonu, a poraz je žuto pleme doveo pred teško plemensko vijeće. Iva, vlasnica osobnog imuniteta u žutom plemenu, već je ranije nagovijestila unutarnju dilemu: „Super se osjećam zbog sebe, ali sada su odluke teže. Osjećam da mi je ogrlica teža ovog tjedna oko vrata, ne znam je li to zbog toga što sam oslabila ili je ogrlica jača.“

U žutom timu do izražaja su došle razlike u stavovima. No prije toga svi su davali pozitivne izjave, a Marko je pokušao objasniti to riječima: „Zaista je tako. Ne foliramo. Kad se osjećamo loše, tako i izgledamo, kad izgledamo dobro tako i izgledamo.“

No, Goran nije imao dlake na jeziku i imenovao je konkretne članove svog „klana“ - Ivana, Lucijana, Ivu i Idu, uz komentar: „Svi se sad pravimo ludima...“ Nominacije su donijele šok za Ivana koji je dobio šest glasova, a Liz pet. „Iznenađen sam. Ali mislio sam da ima šanse da budem nominiran... idem se boriti“, komentirao je Ivan.

Iva je u eliminacijsku borbu poslala Niku, objašnjavajući: „Kroz sve ove igre brzopleto pristupa poligonima, a i iskreno mislim da svi ostali imaju veću želju i motivaciju ostati u igri.“

Nika je odgovorila bez gorčine: „Meni je to ok, Iva je razmislila o odluci... nisam se priklonila stvarima kojima bih trebala.“

Kako će pleme pristupiti novim igrama u ovakvom ozračju, ne propustite doznati u novim epizodama Survivora na Novoj TV.