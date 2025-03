Doći će do sukoba u žutom timu. Goran se naživcirao: 'Mi na selu lajemo, a vi u gradu ste fini?'

Iako je žuti tim zadnjih dana djelovao skladno, na plemenskom vijeću doći će do burnih sukoba i razotkrivanja starih podjela, a u središtu rasprave naći će se Nika i Goran.

Žuto i zeleno pleme večerašnjem Survivor izazovu pristupiti će s novom energijom te u igri na poligonu odlučiti o tome koje će pleme osvojiti totem imuniteta i tako izbjeći nominacije. Iako su svi motivirani, napetost među pojedincima raste.

Foto: NOVA TV

Vlasnice osobnog imuniteta, Iva i Katarina, imat će ključnu ulogu – one će odlučiti tko će sudjelovati u eliminacijskoj igri. No pravi izazov tek slijedi – u otvorenom razgovoru na plemenskom vijeću otkrit će se podjele i nezadovoljstva unutar žutog plemena.

U žutom timu, koji je u posljednje vrijeme djelovao skladno, počet će na vidjelo izlaziti istina. Članovi će na vijeću iznijeti sve što ih muči, a to će dovesti do jedne od žešćih rasprava do sada.

Foto: NOVA TV

- Svi se pravimo ludima. Zna se da mi ne želimo njih, a ni oni nas - reći će Goran, otvarajući bolnu točku podijele u žutom timu. Ubrzo će se zakačiti s Nikom.

Ona će, naime, kazati da su u plemenu svi samo različitih karaktera i komuniciraju drugačije te da to može imati veze s tim što su jedni iz grada, a drugi sa sela, što će uvrijediti Gorana: „Što hoćeš reći - da mi na selu lajemo, a vi u gradu ste fini?“

- Ja to ne vidim kao manu, nego samo kao razliku - odgovorit će mu Nika.

- Ponosan sam što sam sa sela - poentirat će Goran, a kako će se odviti plemensko vijeće, saznajte večeras u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.