Katarina i Iva osvojile su osobni imunitet u Survivoru: 'Lakše mi je odlučiti koga neću nominirati'

Žuto pleme odnijelo je pobjedu u igri za nagradu s rezultatom 6:4, i tako uživalo u zasluženoj porciji hamburgera i krumpirića. Ogrlicom osobnog imuniteta okitile su se Iva, po drugi put zaredom, te Katarina koja je na prošlom plemenskom vijeću bila nominirana za eliminacijsku igru.

U najnovijoj epizodi Survivora kandidati su se suočili s još jednim izazovnim danom. Na predivnoj plaži La Palmilla gdje su pobjede slađe, a porazi manje bolni, kandidati su uložili sve što imaju u iscrpljujuću igru koja je testirala njihovu snagu, izdržljivost i preciznost.

U igri u kojoj su skupljali zastavice uz stalne prepreke, žuti tim je odnio pobjedu s rezultatom 6:4. Iako je igra završila pobjedom za žuti tim, Liz je bila emotivna nakon izgubljenog boda za svoje pleme: „Jako sam sretna što je naše pleme pobijedilo. Ipak, kad mi se kaže da je nešto za moje kćeri i da se borim za njih, a ja ne osvojim taj bod, to me dokrajčilo i zato sam plakala.“

Foto: Nova Tv

Bitka za osobni imunitet donijela je nove izazove. Iva je ponovno pokazala svoju snagu i odlučnost i osigurala ogrlicu osobnog imuniteta u žutom plemenu. U zelenom plemenu Katarina se istaknula i osigurala sigurnost na eliminacijskom izazovu. „Najviše me raduje to što sam se prošli put iz eliminacijske borbe vratila i bila još jača. Kad sam vidjela poligon na vodi, to je moj teritorij. Moja ogrlica neće produbiti jaz između dva klana u zelenom timu“, rekla je Katarina.

Iva je ubrzo po osvajanju ogrlice započela strateško razmišljanje o nominacijama: „S obzirom na to da imam još vremena, mislim da mi je lakše odlučiti koga neću nominirati, pa ću ići metodom eliminacije.“ Goran je pohvalio njezin napredak: „Nije u početku došla do izražaja, nije joj se dalo da se iskaže, sada je ta cura u dominaciji.“

Foto: Nova Tv

Napetosti u plemenu rastu, strategije se kuju, a ogrlica donosi neočekivano iznenađenje. Tko će biti nominiran, a tko ostaje siguran – saznat ćemo uskoro!