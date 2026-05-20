U Igri chefova večeras kuhaju za sportaše i body buildere! 'Mi smo preuzeli rizik, mi smo krivi'

„Jučerašnja pobjeda mi je bila neočekivana, ali sam jako sretna što smo dobili tu prednost da vratimo nekoga tako da jedva čekam da nam se peti član pridruži. Nadam se da će nas pratiti još malo sreća, barem još jedan, dva izazova“, najavit će Valentina ususret novom izazovu i Dejanovom povratku u show, ovaj put sa sivom umjesto crvene pregače.

„Lako tako - mi smo ga naučili, lako ga je sad preuzeti“, našalit će se chef Stiven prije nego što će Marijana predstaviti timovima današnji izazov - priprema zdravog obroka s pilećim prsima kao zdravom namirnicom za sportaše, trenere i body buildere. Za pripremu obroka timovi će imati samo 40 minuta pa će neki komentirati kako iz izazova u izazov imaju sve manje vremena.

Foto: Maja Bota Strbe

„Tu sam nekako na domaćem terenu. Dosta sam uzbuđen jer mi je ovo prilika gdje ja možda mogu preuzeti tu glavnu ideju po kojoj bismo radili i baš se veselim“, reći će Daniel, koji i sam vrijedno trenira i pazi na prehranu, a njegov mentor Tibor dodati: „Danielu prepuštam glavnu riječ. Znam da želi pa mu puštam da se tu istakne.“

Plavi tim dogovorit će se oko jela bez pretjeranog konzultiranja s mentorom Tonijem, koji priznaje kako vjeruje svojoj trojici kandidata. „Preuzeli smo stopostotni rizik tako da ako danas ne dobijemo nijedan bod, Toni nije kriv, mi smo krivi“, najavit će Ivan.

Foto: Maja Bota Strbe

Chefovi mentori neće biti pretjerano zadovoljni time kako su njihovi timovi složili tanjure, a jedan od njih za svoj tim otvoreno će reći: „Nemam što za reći, stvarno su šlampavi. Ja znam što ja želim na tanjuru, ali oni nemaju tu viziju, to jest, nemaju znanje kako to napraviti da izgleda lijepo.“

Ipak, gosti će biti zadovoljni posluženim jelima. Za jedno će biti komentara o tome kako nedostaje ukusa i pomalo je sve nezačinjeno. Ipak, dosta gostiju počistit će sva tri tanjura i neće im biti lako odlučiti koji će im biti najbolji. A nakon što glasaju, dva gubitnička tima idu u eliminacijski izazov, koji će danas biti priprema bezmesnog, ali visokoproteinskog jela.

Foto: Maja Bota Strbe

„Volimo eliminacije tu se pokazujemo individualno kao kuhari“, reći će jedan od kandidata, a tko će večeras napustiti show - ne propustite od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.