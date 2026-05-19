Večeras se timovi bore za povratak nekog od kandidata koji su napustili 'Igru chefova'!

Timovi 'Igre chefova' danas će za djelatnike hitne pomoći pripremati fast food. Plavi tim ima prednost od pet minuta koju im je osigurao Ivan pripremom najboljeg jela u jučerašnjem eliminacijskom izazovu, što će im danas dosta značiti jer ovaj put vrijeme za pripremu neće biti šezdeset već 45 minuta.

„Spavali smo kao pobjednici super se osjećamo, napokon je ta jedna pobjeda pala“, reći će Marko iz sivog tima, a njegov timski kolega Daniel dodati: „Apsolutno sam ponosan na sebe kao što sam ponosan i na sve ostale kandidate koji su došli do ove faze natjecanja.“

Foto: Maja Bota Strbe

„Dosad ste se borili za najbolji tim, a sada se borite za dva najbolja tima. Današnja dva najbolja tima idu u drugu rundu. Ta runda neće biti eliminacijska, danas nema eliminacijskog izazova. U drugi krug kuhanja danas idu dva tima koji dobiju najviše tanjura i oni pristupaju spasilačkoj misiji. Kao i u eliminacijama, svatko kuha za sebe, ali najbolji među vama ima šansu vratiti jednu osobu koja je već ispala - i to u svoj tim, bilo kojeg kandidata“, najavit će Marijana Batinić i oduševiti kandidate, a neki od njih će otvoreno priznati koga priželjkuju vratiti u svoj tim.

Plavi tim brzo će odlučiti pripremiti pohanu ribu s krumpirićima, engleski klasik poznatiji kao fish and chips. „Imam povjerenja u svoje dečke. Odluke se donose po instinktu i po meni je to najbolje“, zaključit će chef Toni, a chef Tibor komentirati prednost plavog tima: „Pet minuta je ogromna prednost. Ne čak zbog vremenski prednosti nego zato što imaju pravo prvi birati, mogu odabrati najbolje namirnice, mogu se posložiti.“ S tim koliko će prednost dobro doći plavom timu svjestan će biti i Ivan, koji će reći: „Pet minuta prednosti nam nikad nije moglo bolje doći nego sad. Imali smo fino vremena da rasporedimo tko će što uzeti i tko će što raditi - odlično!“

Foto: Maja Bota Strbe

Crveni tim na Matin prijedlog odlučit će pripremiti cezar salatu s piletinom u sendviču, a sivi tim se odlučio na pripremu burgera. „Iskreno, nisam bila za to da se meso začinjava jer što se više meso tretira to je žilavije, ali Tibor je tako odlučio pa smo išli u tom smjeru“, priznat će Valentina.

Gosti će imati šarolike komentare na poslužena jela pa će tako za burger jedan od zaposlenika hitne pomoći reći kako je meso odlično i sočno, a njegova kolegica komentirati kako je žilavo. Salata u lepinji nekima će biti odlično sočna, a nekima, pak, suha i s nedovoljno umaka. Riblje jelo oduševit će dio ekipe, dok će drugi dio zaključiti da je jelo preslano.

Foto: Maja Bota Strbe

A što će odlučiti današnji gosti i koja dva tima će se boriti za povratak jednog od bivših kandidata u svoj tim - ne propustite u novoj epizodi 'Igre chefova' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.