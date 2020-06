'U karanteni smo čuvali djecu i unuke, sad je vrijeme za svirke'

<p>Nikad dosad, u ovih 20 godina postojanja naše grupe, nije nam se dogodilo da smo u siječnju imali toliko dogovorenih nastupa, a onda se dogodila vražja korona i sve je krenulo po zlu, rekli su nam dečki iz legendarnog Dalmatina,<strong> Ivo Jagnjić</strong> (58) i<strong> Zdravko Sunara</strong> (54).</p><p>Nasreću, pandemija je završila pa su prije nekoliko dana otvorili ljetnu sezonu u jednom primoštenskom klubu, što je bio njihov prvi nastup nakon višemjesečne stanke.</p><p>- Tamo nam je bilo predobro, konačno smo imali živu svirku. Taj dan su nam rekli da smo prvi glazbenici u Hrvatskoj koji su imali nastup nakon završetka korone - otkrili su.</p><p>A ubrzo će otvoriti sezonu i u splitskom klubu Vanilla, gdje su zakazali nastup u subotu, 27. lipnja.</p><p>- Ljeto uvijek rezerviramo za Dalmaciju, to je vrijeme godišnjih odmora i cijeli svijet dođe u Dalmaciju pa je najlogičnije da sviramo tamo – priznali su te dodali da će nastupati po cijeloj obali, od Dubrovnika do Rijeke.</p><p>Pripremaju i novi album s kojim ne žure, no već su snimili nekoliko pjesama. U karanteni su se, govore, posvetili obiteljskom životu. Jagnjić ima troje djece, od kojih su dvoje školarci, pa su im on i supruga pomagali u online nastavi, dok se Sunara igrao s unucima.</p><p>- Primijetili smo kako su mnoge kolege u izolaciji imale online koncerte, ali nas dvojica nismo bili ushićeni tom idejom jer nam atmosfera nije bila za sviranje i pjevanje – iskreni su.</p><p>Otkad su izdali debitantski album “Cukar i sol” 2001., koji su prodali u više od 20.000 primjeraka, pokrenuli su malu revoluciju u dalmatinskoj pop glazbi i stekli veliku popularnost. Dobitnici su zlatne i srebrne ploče te Porina 2002. za novog izvođača godine. Neki od njihovih najvećih hitova su “Dvi sestre blizanke”, “Jedina ljubav”, “Božić bijeli”, “Dajem ti rič”...</p><p>- Sad imamo album star šest godina, što je puno za jedan album, a posao nam raste. Hvala svim ljudima koji su prepoznali našu emociju i našu priču – poručili su.</p><p>Otkrili su i tajnu uspjeha.</p><p>- Kad smo osnovali Dalmatino, nismo razmišljali o famoznoj estradnjačkoj formuli ‘kako zaraditi lovu’, nego smo radili tako da napravimo priču koja je prije svega nama draga, pa da i mi budemo ispunjeni. Birali smo vrlo pažljivo naše pjesme – objasnili su.</p><p>Sretni su što su njihove pjesme pronašle put do srca mladih ljudi.</p><p>- Nas dvojica 30 godina pjevamo zajedno, od čega smo 20 godina u Dalmatinu, a ljudi u publici stalno imaju 20-25 godina i hvala im na tome – zaključili su.</p>