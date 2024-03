U kazalište Kerempuh dolazi 'Smrt na dopustu'. Filipović: 'To je teška tema, ali veselimo se'

Premijer, kardinal, prijestolonasljednik, dirigentica, veleposlanica, ministrice, grobar... Tek je dio likova, uz onaj najvažniji - Smrt. Riječ je o predstavi 'Smrt na dopustu' zagrebačkoga Satiričkoga kazališta Kerempuh, koja će premijeru imati u petak, 8. ožujka. Djelo je to nastalo prema romanu portugalskog nobelovca Joséa Saramaga 'Kolebanje smrti', koji se prvi put u Hrvatskoj postavlja na kazališne daske.

Foto: Luka Dubroja

- U jednoj neimenovanoj državi na sedam mjeseci prestane postojati - smrt. Premda nestanak smrti isprva zvuči kao idealna situacija, svježe besmrtan narod ubrzo se mora nositi s krizom zdravstva, ekonomije, pojavom kriminalnih organizacija i prijetnjama susjednih država. Ljudi i dalje normalno stare i obolijevaju, ali bez smrti samo se gomilaju na granici života, ali i na granici države. Razotkrivaju se i igre moći vlade, Crkve i monarhije te njihovi prljavi poslovi. O državi se ne zna mnogo i tako ove uvijek relevantne teme postaju univerzalno primjenjive na bilo koje područje i povijesno razdoblje - radnja je predstave.

U njoj glume Mia Begović, Mirela Videk Hranjec, Josipa Anković, Hrvoje Kečkeš, Tarik Filipović, Ines Bojanić, Vilim Matula, Borko Perić, Ana Maras Harmander, Karlo Mlinar i Filip Detelić. Režiju potpisuje Kokan Mladenović, koji je uz Doru Delbianco, Mirtu Miklaušić i cijeli glumački ansambl i autor adaptacije.

Foto: Luka Dubroja

- Kad sam čitala Saramaga i 'Kolebanje smrti', nisam mogla vjerovati da sam ga dosad propustila. Nije se lako zafrkavati o samoj temi, svi smo izgubili nekoga dragog. Tražili smo za sve točne izraze, ansambl je jako puno radio na ovome, a bili smo maštoviti. Sad je na Kokanu da probere i uzme što mu se sviđa - rekla nam je Mia Begović nakon jedne od posljednjih proba pa dodala: 'Nije naporno jer je ovo kreativnost, a ona nije naporna. Pa zato i radim ovaj posao'. A da je bilo sjajno raditi na ovom komadu, potvrdila nam je i Mirela Hranjec Videk.

Foto: Luka Dubroja

- Iz probe u probu bilo je sve bolje. Prvih tjedana radili smo na neku zadanu temu. Onda smo se prihvatili teksta, dobivali smo domaće zadaće. Istraživali smo o smrti u Hrvatskoj i cijelom svijetu, kakva je, kakvi su običaji kad nastupi. Mi glumci smo davali svoje opaske, oni su zapisivali i konačno uobličili. No to smo znali i prije, to je Kokanov način rada. Predstavu će ljudi obožavati ili mrziti, ali mislim da će se svi složiti da je genijalna - rekla je Mirela Hranjec Videk. 'Sljedeća smrtonosna bolest je život', 'Srdačan pozdrav, vaša smrt'... dio je dijaloga iz predstave. U njoj Tarik Filipović igra kardinala, veleposlanika i ravnatelja televizije.

Foto: Luka Dubroja

- Uhvatili smo želje Kokana Mladenovića i veselimo se predstavi. 'Kolebanje smrti' je teška tema, ali bio je ovo jedan zanimljiv proces rada na predstavi. Žanr je teško definirati, ima tu cabareta, pa satire... ne znam ni sam točno čega sve nema - ispričao nam je Filipović.

U predstavi uživo sudjeluju glazbenici Franka Margeta (violončelo) i Viktor Čižić/Ana Krajnović (klavir).

- Bio je to stvarno jedan zanimljiv proces, ima jako puno pjevanja, dinamično je. Na sceni smo dosta zaokupljeni, ali mislim da će se publici svidjeti, ovo je drukčiji izričaj - dodao je Hrvoje Kečkeš.

Foto: Luka Dubroja