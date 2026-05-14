U kviz 'Tko bi rekao' stižu Damir Kedžo i influencer Pino Pingvino

U kviz 'Tko bi rekao' stižu Damir Kedžo i influencer Pino Pingvino
U današnjoj epizodi kategorije su u prometu, moda, majmunska posla, tajni znak, mi Hrvati, u kuhinji, Zločin i kazna, zemljopis, radne navike, sport, imena i jedna misteriozna kategorija

Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' donosi spoj glazbe, humora i društvenih mreža, a ovoga puta u studiju će se natjecati influencer Pino Pingvino te pjevač i glumac Damir Kedžo. Pino će svoje znanje i snalažljivost pokazati u timu Meri Goldašić, dok će Kedžo snage udružiti s Borkom Perićem.

Pino Pingvino domaćoj je publici poznat kao influencer i kreator sadržaja koji je popularnost stekao na društvenim mrežama, ponajviše zahvaljujući humorističnim videima i prepoznatljivom stilu komunikacije. Njegov sadržaj redovito prati velik broj mlađe publike, a često surađuje s drugim domaćim influencerima i sudjeluje u različitim zabavnim projektima. U kvizu će se pridružiti Meri Goldašić pa nema sumnje da će njihov tim donijeti mnogo energije, spontanosti i duhovitih trenutaka.

Damir Kedžo iza sebe ima dugu i uspješnu glazbenu karijeru te je jedan od najpoznatijih domaćih pop izvođača. Publika ga pamti još od grupe Saša, Tin i Kedžo, a tijekom godina ostvario je niz zapaženih solo hitova i nastupa, a bavi se i glumom te pisanjem. U timu s glumcem Borkom Perićem pokušat će doći do točnih odgovora i pokazati koliko su dobar spoj znanja, brzine i timske igre.

Lorena Bućan i Marko Pecotić Peco dolaze u novu epizodu game showa 'Tko bi rekao'
Lorena Bućan i Marko Pecotić Peco dolaze u novu epizodu game showa 'Tko bi rekao'

U današnjoj epizodi kategorije su u prometu, moda, majmunska posla, tajni znak, mi Hrvati, u kuhinji, Zločin i kazna, zemljopis, radne navike, sport, imena i jedna misteriozna kategorija. Kao i dosad, svaki točan odgovor nosi 200 eura, a iznos koji osvoji pobjednički tim ide u ruje publici koja se odlučila podržati upravo taj tim, odabirom mjesta u publici iza njih.

Večeras gledatelji mogu doznati to je prvi put dokumentirano 1931. godine, nakon nogometne utakmice između Francuske i Engleske; što je Prduša Vela; na koji način kapucinski majmuni iskazuju međusobnu bliskost; kako je Pablo Escobar nazvao svoj privatni zatvor koji je izgradio nakon uhićenja; što je idealno za uklanjanje masnih mrlja iz juhe; što je književnik Friedrich Schiller radio kako bi se nadahnuo za umjetnički rad te mnoga druga zabavna pitanja.

KVIZ Tko može prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija? Neće biti lagano...
KVIZ Tko može prepoznati ove države samo po obliku njihova teritorija? Neće biti lagano...

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

