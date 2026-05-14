U kviz 'Tko bi rekao' stižu Damir Kedžo i influencer Pino Pingvino

Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' donosi spoj glazbe, humora i društvenih mreža, a ovoga puta u studiju će se natjecati influencer Pino Pingvino te pjevač i glumac Damir Kedžo. Pino će svoje znanje i snalažljivost pokazati u timu Meri Goldašić, dok će Kedžo snage udružiti s Borkom Perićem.

Pino Pingvino domaćoj je publici poznat kao influencer i kreator sadržaja koji je popularnost stekao na društvenim mrežama, ponajviše zahvaljujući humorističnim videima i prepoznatljivom stilu komunikacije. Njegov sadržaj redovito prati velik broj mlađe publike, a često surađuje s drugim domaćim influencerima i sudjeluje u različitim zabavnim projektima. U kvizu će se pridružiti Meri Goldašić pa nema sumnje da će njihov tim donijeti mnogo energije, spontanosti i duhovitih trenutaka.

Damir Kedžo iza sebe ima dugu i uspješnu glazbenu karijeru te je jedan od najpoznatijih domaćih pop izvođača. Publika ga pamti još od grupe Saša, Tin i Kedžo, a tijekom godina ostvario je niz zapaženih solo hitova i nastupa, a bavi se i glumom te pisanjem. U timu s glumcem Borkom Perićem pokušat će doći do točnih odgovora i pokazati koliko su dobar spoj znanja, brzine i timske igre.

U današnjoj epizodi kategorije su u prometu, moda, majmunska posla, tajni znak, mi Hrvati, u kuhinji, Zločin i kazna, zemljopis, radne navike, sport, imena i jedna misteriozna kategorija. Kao i dosad, svaki točan odgovor nosi 200 eura, a iznos koji osvoji pobjednički tim ide u ruje publici koja se odlučila podržati upravo taj tim, odabirom mjesta u publici iza njih.

Večeras gledatelji mogu doznati to je prvi put dokumentirano 1931. godine, nakon nogometne utakmice između Francuske i Engleske; što je Prduša Vela; na koji način kapucinski majmuni iskazuju međusobnu bliskost; kako je Pablo Escobar nazvao svoj privatni zatvor koji je izgradio nakon uhićenja; što je idealno za uklanjanje masnih mrlja iz juhe; što je književnik Friedrich Schiller radio kako bi se nadahnuo za umjetnički rad te mnoga druga zabavna pitanja.

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.