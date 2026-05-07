Lorena Bućan i Marko Pecotić Peco dolaze u novu epizodu game showa 'Tko bi rekao'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

U današnjoj epizodi timovi će se susresti s kategorijama bijela kuća, nazivi, moda, Engleska, fauna, kavopije, korisno, svijet oktana, u ordinaciji, budi voda, nogometaši te, kao uvijek, jedna kategorija izneneđenja

Večeras je na redu još jedna epizoda zabavnog game showa 'Tko bi rekao' koji donosi odličnu atmosferu, puno smijeha i zanimljivih odgovora, a ovoga puta u studiju će snage odmjeriti Marko Pecotić koji će se pridružiti kapetanici Meri Goldašić i Lorena Bućan koja će udružiti snage s Borkom Perićem.

Lorena Bućan pripada mlađoj generaciji domaće glazbene scene, ali iza sebe već ima niz zapaženih nastupa i hitova. Šira publika upoznala ju je kroz show 'Zvijezde', nakon kojeg je nastavila graditi uspješnu glazbenu karijeru. Snimila je pjesme poput 'Tvoja i gotovo', 'Boli me' i 'Ženska snaga', a u posljednje vrijeme posebno je u fokusu kao novo lice grupe Magazin.

S druge strane, Marko Pecotić Peco publici je dobro poznat kao jedan od neprepoznatljivijih dalmatinskih vokala. Dugogodišnji je član klape Iskon, publika ga pamti po hitovima poput 'Još ne mogu pristat volit', a veliku popularnost donijela mu je i pjesma 'Samo ljubav ostaje'. Osim klapske scene, uspješno gradi i solo karijeru, a poznat je i kao član popularnih 4 Tenora.

U današnjoj epizodi timovi će se susresti s kategorijama bijela kuća, nazivi, moda, Engleska, fauna, kavopije, korisno, svijet oktana, u ordinaciji, budi voda, nogometaši te, kao uvijek, jedna kategorija izneneđenja. Ekipe će doznati zašto nije dobro piti kavu prije kupovine, što označava finska mjerna jedinica 'poronkusema', za što je posebno dobra rižina voda, što se mjeri halimetrom, čemu je prvotno služila kravata te druge zabavne i začudne činjenice.

Kako će se snaći s neobičnim pitanjima, zabavnim trivijalnostima i neočekivanim odgovorima te tko će na kraju osvojiti simpatije publike i pobjedu u kvizu – doznajte u novoj epizodi 'Tko bi rekao' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo. 

