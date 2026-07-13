U novoj seriji 'Specijalci' mladu novinarku utjelovit će zvijezda društvenih mreža Ivona Baković

Talentirana Ivona Baković rođena je u Splitu 1999. godine, a odrasla je u Tomislavgradu, gdje je napravila i svoje prve glumačke korake. Glumu je diplomirala 2021. na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Okušala se na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo, Pozorišta Mladih Sarajevo te Sarajevskog Ratnog Teatra, a dobitnica je i nagrade za najbolju mladu glumicu sarajevskog nacionalnog teatra za ulogu u predstavi 'Umjetnik u gladovanju'. Iza nje su uloge u nekoliko kratkometražnih i dugometražnih filmova, dok se od televizijskih angažmana ističe nova, četvrta sezona hvaljenog regionalnog hita 'Državni službenik', u kojoj će igrati beskrupuloznu plaćenicu. Ova svestrana djevojka okušala se i kao televizijska voditeljica, a pojavila se i u nekoliko glazbenih spotova, poput onog 'Ispod radara' kultnog benda Zabranjeno pušenje.

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- O Akademiji sam se usudila ozbiljno razmišljati tek godinu prije prijemnog ispita. Naravno, postojao je plan B ako ga ne prođem, a to je da studiram jezike i da ponovno pokušam dok ne upadnem na Akademiju u Sarajevu. No prošla sam prijemni iz prve! Kod mene se, kao i kod svih glumaca, i nakon djetinjstva zadržala snažna potreba za igrom, djelovanjem pod određenim okolnostima zamišljenih svjetova; opsesivno sam gledala serije i čitala, poskrivečki igrala scene s postojećim likovima ili si stvarala nove, ljutila se ako netko iz dramske sekcije ne shvaća igru toliko ozbiljno… Baš kao djeca! I onda poželiš 'ovladati' pravilima te igre da bi živio od nje, dakle baviti se glumom profesionalno - priča Ivona.

A da je gladna raznovrsnih iskustva, rada na sebi i novih, velikih prilika Ivona je pokazala kada se 2023. godine preselila u München. Dio obitelji živi joj ondje pa je, ističe, taj grad bio logičan odabir, no velika barijera bio je njemački jezik koji je tada znala vrlo malo pa ga je morala početi učiti i usavršavati. Danas je iza nje već nekoliko predstava koje uspješno igra na njemačkome jeziku, aktivna je i u improvizacijskom teatru, educira djecu i vodi kazališne radionice.

- Igrati na njemačkom je u početku bilo jako zahtjevno, obzirom da mi je to treći jezik i jezik kojeg sam savladala u odrasloj dobi, a ja sam perfekcionist, pa si dodam još pritiska. Danas je već lakše. Trenutno igram Njemicu u jednom projektu, Rumunjku koja govori engleski u drugom, a u 'Specijalistima' ne govorim svojim, nego zagrebačkim naglaskom, tako da su mi jezične akrobacije postale sastavni dio posla. Prije nekoliko tjedana sam počela učiti ruski, pa se nadam i igranju na četvrtom jeziku - otkriva Ivona, kojoj je velika želja igrati u projektu smještenom u srednji vijek ili antičko doba.

Foto: PROMO

No dio domaće publike Ivonu je zasigurno zamijetio i na društvenim mrežama, gdje je prate deseci tisuća ljudi, koje nasmijava kratkim skečevima o životu doseljenika u Njemačkoj ili, pak, komičnim situacijama koje smo svi barem jednom doživjeli. Na snimanje su je dugo nagovarali suprug, rođak i prijateljice, a iako je bila skeptična, njezin prvi video u samo 24 sata pogledalo je čak milijun ljudi!

- Kada mi na pamet padne nešto konkretno, s poantom na kraju, raspišem tijek videa i kadrove i kada imam vremena, snimim. Mnogi su mi govorili da smišljam, snimam i objavljujem dva-tri puta tjedno, da mogu živjeti od toga… Ali meni je prioritetan rad za kojeg sam se školovala jer trenutno snimam tri serije, a ovo želim da ostane hobi u kojem uživam, ne želim obavezu - ističe.

A još veći broj pratitelja mogla bi skupiti vrlo brzo jer od rujna će je gledatelji RTL-a pratiti u 'Specijalistima Zagreb', gdje će utjeloviti Miju Jukić, kći glavnog inspektora Zorana (Peđa Gvozdić). Mia je mlada novinarka progresivnih stavova koja neprestano propitkuje Zoranove poglede na svijet. Ivona je opisuje kao djevojku uhvaćenu između mladenačke potrebe za neovisnošću i slobodom, ali i realnosti velikog broja mladih ljudi u Hrvatskoj koji, iako su zaposleni, žive s roditeljima, što sa sobom nosi i neizbježne generacijske sukobe. Etična je i ambiciozna, tvrdoglava i često neustrašiva.

- Po tvrdoglavosti i devizi 'glavom kroz zid' jako smo slične, ali i po odnosu s ocem. Mia i Zoran su jako neposredni i otvoreni u komunikaciji, bila ona sukob, zezanje, podrška, što me podsjeća na moj odnos s ocem. Ljudi se nerijetko čude načinu na koji se 'častimo' uvredama od milja, kao najbolji prijatelji - smije se Ivona, ističući kako na setu serije uživa, a sinergija s ekipom daje joj dodatni vjetar u leđa.

- Projektu me privuklo to što se radi o kriminalističkoj seriji u kojoj ekipa od epizode do epizode rješava različite slučajeve, a i to što publika može pratiti i međuljudske odnose između inspektora i njihovih članova obitelji, odnosno njihovu ljudskost, mane i vrline koje stoje iza značke i funkcije organa reda - zaključuje.