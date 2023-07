U novoj sezoni 'Života na vagi' kandidate će bodriti trenerica Mirna: 'Red, rad i disciplina...'

Uskoro počinje nova sezona serije 'Život na vagi', a u ulozi trenerice ovog ćemo puta gledati Zagrepčanku Mirnu Čužić (37).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Od malih nogu sam u sportu! Trenirala sam atletiku, košarku, taekwondo i kickboxing, a mlade dane provodila na klizalištu i atletskim terenima. Puno hodam, svuda idem pješice, te planinarim. Često vozim bicikl, volim sportove na vodi - windsurfing i wakeboarding, a zimi snowboarding. Volim istraživati nove puteve, gradove i prirodu, a dubrovačko primorje i okolne planine u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori idealan su kraj za moje nezasitne sportske apetite - rekla je Mirna koja ima dugogodišnje iskustvo rada u fitness centrima.

Foto: MAJA BOTA

Mirna je dulje vrijeme razmišljala o karijeri u inozemstvu, a naposljetku je završila u Dubrovniku.

- Svidjeli su mi se grad, okolica i ljudi pa sam ipak odlučila pružiti šansu Hrvatskoj te sam godinu dana radila kao osobna trenerica Dubrovniku“, kaže odlučna Zagrepčanka koja nije stala na tome. „Poduzetnički duh nije mi dao mira i nakon istraživanja tržišta 2020. otvaram prvi fitness studio u Župi dubrovačkoj. Otvorenje je bilo točno na dan lockdowna. To sam iskoristila kao dobru promociju za ponovno otvaranje i posao je eksplodirao čim sam počeli - otkrila je Mirna.

Nova trenerica showa otkrila je i koliko je sretna zbog sudjelovanja.

- Prije svega, bila mi je čast što su baš mene odabrali za tako odgovornu ulogu promjene životnih navika ljudi koje ću tamo trenirati, ali i mnogih na malim ekranima kojima je ovaj show poticaj i motivacija da naprave iskorak nabolje u vidu zdravlja - fizičkog, a time i psihičkog. Pravi izazov zapravo tek kreće i osjećam veliku odgovornost i čast što imam priliku sudjelovati u projektu koji ima pozitivan utjecaj na cijelu Hrvatsku s obzirom na to da smo visoko na ljestvici pretilosti u Europi - rekla je Mirna i nadodala da je cijela obitelj ponosna na nju: 'I roditelji, i brat, i prijatelji - i moji Purgeri i Dubrovčani! A i dobila sam puno riječi podrške od svojih klijentica u Dubrovniku, neke su čak i suzu pustile. Svi su uz mene - i moja zagrebačka i dubrovačka obitelj', nadodala je.

Uz nju, kandidate nove sezone bodrit će i trener Edo Mehmedović s kojim je već radila u jednom fitness centru u Zagrebu.

- Prvo što mi je rekao bilo je: 'Samo budi svoja! Možeš se pripremati, i to je dobro, ali ima puno nepredvidivih situacija, no ja sam tu za svu pomoć koju trebaš.' Tako da se jako veselim što je baš Edo moj kolega u showu. Oko njega uvijek pršti pozitiva, svemu pristupa s velikom strašću i iskrenošću i zato vjerujem da ćemo biti dobar tim. Bez obzira na to što smo suparnici u timovima, svi imamo isti cilj - rekla je Mirna.

Foto: MAJA BOTA

Za kraj, Mirna je otkrila i da je ponekad stroga, ali i da očekuje dobru zabavu.

- Rekla bih da sam energična - stroga po potrebi jer volim red, rad, disciplinu. Moj tim može očekivati puno znoja, pokoju suzu, no uvijek s puno zabave jer to je ono kakva uistinu jesam. Svi smo mi djeca u duši pa tako trebamo pristupati i životu. Razigrano, ali i disciplinirano ako želimo promjene - zaključila je.

Podsjetimo, kandidate je prošle tri sezone bodrila Maja Ćustić, a sad se oprostila od showa.

- Iznimno sam zahvalna na prilici što sam bila trenerica u showu 'Život na vagi' te što sam svojim znanjem, iskustvom, energijom i ljubavi prema tome što radim pomogla onima kojima je to bilo potrebno i sa svojim dragim kolegom Edom ispričala lijepu priču. U mom srcu zauvijek će biti lijepe uspomene na cijelu ekipu i najdražu mi plavu boju, ali godine idu pa je tako došlo vrijeme za nove projekte i izazove. Puno sreće i uspjeha želim novoj trenerici, Edi i kandidatima - rekla je Maja.