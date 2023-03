U novom izazovu Filip plavima donio presudni bod pa pustio suzu: 'Sve je to za moje sinove'

Iako su u početku dana imali hranu, ali ne i vatru na kojoj bi je pripremili, plavom timu na kraju se upornost isplatila i uspjeli su zapaliti vatru te skuhati rižu osvojenu u posljednjem izazovu. Dok im je Marina kuhala rižu, za to vrijeme Amer je radio totem tima kojeg su nazvali Omote.

Na novi izazov stigli su siti i možda je upravo to prevagnulo da i ovoga puta pobjede suparnički tim. Nagrada za koju su se borili u ovom izazovu bila su dva krumpira za svakog člana pobjedničkog tima.

No da bi uopće došli do krumpira morali su proći zahtjevna pravila igre. U svakom krugu sudjelovala su po tri natjecatelja iz oba tima. Zadatak je bio da na tri punkta između sijena pronađu tri ključa, ali samo jedan od tih ključeva mogao je osloboditi mrežu ispod koje su se morali provući, pritom noseći vreće s dijelovima slagalice. Kada su složili slagalice u obliku kvadrata, morali su proći preko platforme.

Nakon toga ih je čekao pijesak u kojem je trebalo pronaći novi ključ uz pomoć kojeg su mogli osloboditi dvije kugle povezane užetom. Zadatak je potom bio da te kugle zakače tako da dvije prebace preko gornje, a jednu preko donje prečke. Onaj tko prvi privede zadatak kraju osvaja jedan bod. Pleme koje je prvo osvojilo šest bodova odnijelo je pobjedu.

Već u prvom krugu crveni je tim ostvario prednost nakon što je Nataši uspjelo prebaciti sve tri kugle na zadani način. U trećem krugu to je pošlo za rukom Anđeli iz plavog tim, čime je plavi tim zakoraknuo prema pobjedi. Ipak, već u četvrtom krugu pobjeda se udaljila od njih. Novi krug donio je novu pobjedu za plave, a sa šestim su krugom izjednačili rezultat. Iz sljedećeg kruga izašli su u prednosti nad crvenim timom, no u novom krugu crveni je tim izjednačio. U pretposljednjem krugu bod je vratio plavi tim. Do samog kraja bilo je neizvjesno tko će prvi osvojiti šest bodova i na svoj otok odnijeti krumpire.

Vrućina, sparnost i zahtjevnost poligona bili su previše za crveni tim koji je još jednom propustio osvojiti vrijednu nagradu za život u surovim uvjetima. Osvojeni krumpir na kraju je preuzeo Filip čiji je finalni potez u ovoj igri plavima donio pobjedu.

- Osjećaj je fenomenalan, ushićen sam, teško je suzdržati emocije. Dok sam bacao, vidio sam da malo kaskam za Lukom i čuo sam Anđelin glas: Hajde Filipe, za sinove. Koncentrirao sam se i bacio za Elia i za Enia - prisjeća se Filip finalnog i presudnog kruga u dnevnom izazovu.

- Najvažnije mi je da dam sve od sebe, da pobijedimo, ne radi toga da nahranim svoj ego, nego da se kao tim vratimo napunjeni dobrim emocijama na naš otok i da se smijemo - rekao je Luka koji je priznao da je zbog poraza bio na rubu suza.

- Neću te emocije ni pokušavati sakriti - kazao je za kraj.

Kad se vratio na otok, Filip je priznao da je suzu na kraju pustio i on, ali te su suze bile radosnice.

- Sve je bilo za moju djecu, jer stvarno se trudim ne razmišljati toliko o njima. Znam da su doma na sigurnom. Nikad ne plačem pred drugima. Teško puštam suze, ali ljubav prema mojoj djeci i ženi je velika - pojasnio je Filip.

Dan je na kraju ispao plodonosan i za crveni tim. Naime, Nataša je ulovila pticu, ali ju je na kraju pustila.

- Jako me slatko gledalo to stvorenje. Morala sam pokazati ekipi, a oni su je htjeli pojesti - rekla je Nataša. Za razliku od ptice, zmiju koju su ulovili, su pripremili za jelo.

Kakve još avanture očekuje natjecatelje crvenog i plavog tima u Dominikanskoj Republici, doznajte u novoj epizodi.

