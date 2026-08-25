U petak počinju Karlovački dani piva: Evo tko nastupa i kada

Trideset i deveto izdanje Karlovačkih dana piva održat će se od petka do utorka u središtu grada uz koncerte, bogatu pivsku i gastronomsku ponudu te niz popratnih sadržaja.

Dane piva u petak navečer otvaraju Bejbe, DJ I'M, Minea i Severina, dok će u subotu i nedjelju posjetitelje zabavljati Luzeri, Baksa, Hiljson Mandele, The Trio, DJ I'M, Urban & 4 s Gudačkim kvartetom, Jonathan, Foster i Experiment Trio.

Zagreb: Minea nastupala na Megadance partyu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U ponedjeljak nastupaju Indira, Bronz, Prava TV Strana i Nipplesi, a u utorak Klapa Šufit, The Gigsons, Strings Band i Petar Grašo.

U Gastro-kutku bit će Svijet piva u kojemu će u ponudi biti brendovi i okusi koji su u Hrvatskoj dostupni isključivo na toj manifestaciji.

Posjetitelji će u petak od 18 do 20 sati moći besplatno uživati u pivu koje će teći iz fontane na terasi Kina "Edison".

Naglasak je stavljen na sigurnost u prometu, pa je omogućen festivalski vlak između Zagreba i Karlovca koji će voziti od petka do nedjelje sa stajanjima u Remetincu, Hrvatskom Leskovcu i Jastrebarskom, a omogućeno je i besplatno parkiranje za one koji dolaze automobilom te prijevoz autobusima od parkirališta do manifestacije.

Bjelovar: Petar Grašo prve je večeri bio prva estradna zvijezda na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Manifestaciju će pratiti Pivska akademija te natjecanje u stolnom nogometu, dok će restorani nuditi specijalitete s okusom piva.

Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je u utorak na predstavljanju manifestacije da su Karlovački dani piva dio identiteta Karlovca.

Direktorica Turističke zajednice Karlovca Marina Burić pozvala je posjetitelje da dođu radi atmosfere, a ostanu zbog hrane te istraže grad i njegovu pivarsku baštinu.

Predsjednica Uprave Heineken Hrvatska Maud Meijboom-van Wel je rekla kako su Karlovački dani piva "simbol zajedništva, suradnje i dobre zabave uz ekipu".