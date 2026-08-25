U Karlovcu će posjetitelji moći uživati u koncertima, ali i bogatoj gastronomskoj ponudi. Čak i u besplatnom pivu koje će teći iz fontane
U petak počinju Karlovački dani piva: Evo tko nastupa i kada
Trideset i deveto izdanje Karlovačkih dana piva održat će se od petka do utorka u središtu grada uz koncerte, bogatu pivsku i gastronomsku ponudu te niz popratnih sadržaja.
Dane piva u petak navečer otvaraju Bejbe, DJ I'M, Minea i Severina, dok će u subotu i nedjelju posjetitelje zabavljati Luzeri, Baksa, Hiljson Mandele, The Trio, DJ I'M, Urban & 4 s Gudačkim kvartetom, Jonathan, Foster i Experiment Trio.
U ponedjeljak nastupaju Indira, Bronz, Prava TV Strana i Nipplesi, a u utorak Klapa Šufit, The Gigsons, Strings Band i Petar Grašo.
U Gastro-kutku bit će Svijet piva u kojemu će u ponudi biti brendovi i okusi koji su u Hrvatskoj dostupni isključivo na toj manifestaciji.
Posjetitelji će u petak od 18 do 20 sati moći besplatno uživati u pivu koje će teći iz fontane na terasi Kina "Edison".
Naglasak je stavljen na sigurnost u prometu, pa je omogućen festivalski vlak između Zagreba i Karlovca koji će voziti od petka do nedjelje sa stajanjima u Remetincu, Hrvatskom Leskovcu i Jastrebarskom, a omogućeno je i besplatno parkiranje za one koji dolaze automobilom te prijevoz autobusima od parkirališta do manifestacije.
Manifestaciju će pratiti Pivska akademija te natjecanje u stolnom nogometu, dok će restorani nuditi specijalitete s okusom piva.
Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je u utorak na predstavljanju manifestacije da su Karlovački dani piva dio identiteta Karlovca.
Direktorica Turističke zajednice Karlovca Marina Burić pozvala je posjetitelje da dođu radi atmosfere, a ostanu zbog hrane te istraže grad i njegovu pivarsku baštinu.
Predsjednica Uprave Heineken Hrvatska Maud Meijboom-van Wel je rekla kako su Karlovački dani piva "simbol zajedništva, suradnje i dobre zabave uz ekipu".
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