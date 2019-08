U pjesmi izvrijeđala DiCaprija: 'Kako je hvaliti se modelima?

Američka pjevačica Taylor Swift (29) često posvećuje pjesme svojim bivšim dečkima, no nedavno je izbacila pjesmu 'The Man' u kojoj pjeva o poznatom glumcu i oskarovcu Leonardo DiCaprio (44) koji je na glasu ljubitelja manekenki mlađih od 25 godina.

Swift u pjesmi o dvostrukim standardima za muškarce i žene te ljubavnom životu glumca.

- Kako je hvaliti se pićem i dolarima, osvajanjem kuja i modela? Da se ja hvalim svojim dolarima, bila bih kučka, a ne frajer. Oslikali bi me lošom. U redu je da sam bijesna - pjeva Taylor u pjesmi. Pjevačica je i sama jednom prilikom priznala kako na početku karijere nije primjećivala seksizam.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Kad sam bila tinejdžerica, slušala sam ljude kako pričaju o seksizmu u glazbenoj industriji, a ja bih mislila kako to ne vidim. Ne razumijem. Tad sam shvatila da je to zato što sam bila dijete. Muškarci u ovoj industriji gledali su me kao dijete. Bila sam im preuzbuđena klinka koja ih je više podsjećala na nećakinju ili kćer, nego na uspješnu ženu ili kolegicu. One sekunde kad sam postala žena u percepciji drugih, tad sam počela uviđati seksizam. U redu je infantilizirati uspjeh neke djevojke i reći: 'Kako slatko što ima hit pjesme. Što piše svoje pjesme'. Ali kad im je to postalo nevjerojatno? Čim sam počela nastupati na stadionima, kad sam počela izgledati poput žene, više nije bilo cool - objasnila je Taylor pa obožavatelje ni ne čudi što je posvetila pjesmu najvećem švaleru u Hollywoodu.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

DiCaprio, reklo bi se, je muškarac koji ima svoj tip žene. A ona, po svemu sudeći, ne smije imati niti prvu boru smijalicu. Leo je poznat po tome da se u slobodno vrijeme druži sa intelektualcima, spašava okoliš i lobira za političke ciljeve, te na premijere i dalje dovodi majku Irmelin Indenbirken (76).

Za nju kaže kako je 'najveće čudo od žene'. O konceptu braka i djece ne želi niti razmišljati. Prvotno je hodao s top-modelom Gisele Bundchen (38), danas suprugom sportaša Toma Bradyja (41). DiCaprio je imao 25 kad su prohodali.

Nakon Gisele, u Leovoj 31. godini došla je 20-godišnja izraelska manekenka Bar Refaeli (33). To je trajalo skoro šest godina, taman do njezinog 25. rođendana, kada je uletjela 25-godišnja Blake Lively (31).

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Leo je imao 37, a Blake 25. Možda je to razlog zašto je afera trajala samo 10 mjeseci. Blake je već dugo u braku s glumcem Ryanom Reynoldsom (42). Malo manje od godine bio je s manekenkom Erin Heatherton (30) koja je imala 22, a dvije je bio s 20-godišnjom Toni Garrn (26), također top-modelom.

Onda je godinu proveo s "rubnom", 25-godišnjom Kelly Rohrbach (29). Sljedeće dvije godine bio je s Ninom Agdal (27) koju je upoznao kada je imala 24, a ostavio kada se počela bližiti 26. godini.

Sada je s argentinskom manekenkom i glumicom Camilom Morrone (21) koju je upoznao kad je navršila 20, a već su dvije godine zajedno. Ona je ujedno i prva brineta s kojom je hodao. Sudeći po svemu, ispred sebe imaju još maksimalno četiri godine sreće.