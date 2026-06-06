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U KRALJEVOJ VELIKOJ

Natjecao se u 'Farmi' i 'Večeri za 5', u požaru mu je stradala kuća

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Natjecao se u 'Farmi' i 'Večeri za 5', u požaru mu je stradala kuća
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Foto: Općina Lipovljani/Damir Smetko/Nova TV

Aldo Scrollavezza poznat je javnosti kao nekadašnji natjecatelj u 'Farmi' te u 'Večeri za 5'. Na Tijelovo mu je požar zahvatio kuću te je oštetio krov, prostorije te elektroinstalacije

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U obiteljskoj kući u Kraljevoj Velikoj je na Tijelovo buknuo požar koji je zahvatio dio krovišta i prouzročio znatnu materijalnu štetu. Kako je izvijestila Općina Lipovljani na svojim društvenim mrežama, radi se o kući Alda i Vesne Scrollavezze. Aldo je javnosti poznat po sudjelovanju u TV showu Farma, kao i u 'Večeri za 5' prije desetak godina. 

Nova TV
Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Iz Općine su izvijestili kako kako su vatrogasnu intervenciju odradili članovi DVD-a Lipovljani, a u čuvanju i čišćenju objekta su im se pridružili i članovi DVD-a Kraljeva Velika. 

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- Jutarnji požar iz pregorjelog dimnjaka najprije je pokušao zaustaviti sam vlasnik obiteljske kuće protupožarnim aparatom, a kada nije uspio, pozvao je u pomoć. Prema riječima vatrogasaca, početna intervencija vlasnika puno je pripomogla zaustavljanju širenja požara i još težih posljedica - naveli su u objavi iz Općine. 

Nova TV
Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Dojava o požaru stigla je nešto prije 6 sati, a vatrogasci su ga brzo lokalizirali i ugasili. 

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- Šteta je znatna na krovu obiteljske kuće, prostorijama i na elektroinstalacijama. Prilikom obilaska, načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat obećao je financijsku pomoć u saniranju štete, o čemu će odluku donijeti Općinsko vijeće, kao što se i dosadašnjim obiteljima pomagalo u takvim neprilikama - navodi se. 

U objavi stoji i kako Aldo i Vesna Scrollavezza žive u Kraljevoj Velikoj tek devet mjeseci te da su kuću kupili u rujnu prošle godine. 

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