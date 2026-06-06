Natjecao se u 'Farmi' i 'Večeri za 5', u požaru mu je stradala kuća

U obiteljskoj kući u Kraljevoj Velikoj je na Tijelovo buknuo požar koji je zahvatio dio krovišta i prouzročio znatnu materijalnu štetu. Kako je izvijestila Općina Lipovljani na svojim društvenim mrežama, radi se o kući Alda i Vesne Scrollavezze. Aldo je javnosti poznat po sudjelovanju u TV showu Farma, kao i u 'Večeri za 5' prije desetak godina.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Iz Općine su izvijestili kako kako su vatrogasnu intervenciju odradili članovi DVD-a Lipovljani, a u čuvanju i čišćenju objekta su im se pridružili i članovi DVD-a Kraljeva Velika.

- Jutarnji požar iz pregorjelog dimnjaka najprije je pokušao zaustaviti sam vlasnik obiteljske kuće protupožarnim aparatom, a kada nije uspio, pozvao je u pomoć. Prema riječima vatrogasaca, početna intervencija vlasnika puno je pripomogla zaustavljanju širenja požara i još težih posljedica - naveli su u objavi iz Općine.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Dojava o požaru stigla je nešto prije 6 sati, a vatrogasci su ga brzo lokalizirali i ugasili.

- Šteta je znatna na krovu obiteljske kuće, prostorijama i na elektroinstalacijama. Prilikom obilaska, načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat obećao je financijsku pomoć u saniranju štete, o čemu će odluku donijeti Općinsko vijeće, kao što se i dosadašnjim obiteljima pomagalo u takvim neprilikama - navodi se.

U objavi stoji i kako Aldo i Vesna Scrollavezza žive u Kraljevoj Velikoj tek devet mjeseci te da su kuću kupili u rujnu prošle godine.