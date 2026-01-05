'U prirodi je društvo' prvi je album dječjeg projekta Vrtuljak

Članovi grupe She Loves Pablo prije nekoliko mjeseci predstavili su poseban dječji projekt Vrtuljak, a sada je stiglo i njegovo prvo studijsko izdanje - 'U prirodi je društvo'. Riječ je o šarenom, razigranom albumu koji kroz glazbu i maštovite stihove vodi male slušatelje ravno u čudesni svijet životinja.

Album prati i nova pjesma 'Dikobraz', uz zabavan animirani spot koji na savršen način prikazuje cijelu priču Vrtuljka. Kroz vesele melodije i tekstove djeca upoznaju simpatične životinjske likove, njihove navike, karaktere i male tajne - sve uz puno ritma i dobre zabave.

Animiranu priču koja prati pjesme osmislio je i realizirao Vedran Marinko Komlen (Them Moose Rush). Marko Nemec potpisuje uredništvo izdanja, a skupa s Komlenom je zaslužan i za upečatljiv, šareni cover albuma.

Foto: PROMO

Uz 'Dikobraza', mali (i veliki) slušatelji već su mogli upoznati i 'Mrave', 'Šišmiša' i 'Puža'. A u ovom veselom prirodnom društvu pridružuju im se i 'Dabrovi', 'Žabe' i 'Glista'.

Glazbu i tekstove potpisuju Domagoj Šimek, Arijan Škapur i Leonard Klaić, koji su uspjeli spojiti edukaciju i glazbu u projekt koji jednako zabavlja djecu i roditelje.

Sve pjesme Vrtuljka dostupne su na YouTube kanalu diskografa te na svim streaming servisima, pa se u ovu glazbenu avanturu možete uključiti kad god poželite - kod kuće, u autu ili prije spavanja.

Vrtuljak je projekt Dostave Zvuka - i savršena pozivnica na glazbeno druženje u kojem je, baš kao i u prirodi, najljepše kad smo zajedno.