PJESME OBILJEŽILE SERIJU

Sviđa vam se glazba iz Stranger Thingsa? Imamo dobre vijesti!

Sviđa vam se glazba iz Stranger Thingsa? Imamo dobre vijesti!
Foto: IMDB

Stranger Things sezona 5 donosi epski soundtrack! Vinil, CD ili kazeta - na vama je izbor. Nova sezona već ruši rekorde, a finale nas čeka na Staru godinu

Soundtrack za petu sezonu serije Stranger Things stiže u digitalnom, CD, vinilnom i crvenom kazetnom izdanju 30. siječnja 2026. godine. Digitalni "Volumen 1" dostupan je već nekoliko dana, "Volumen 2" izlazi 26. prosinca, dok će "Volumen 3", koji objedinjuje prva dva volumena uz dodatnu glazbu, biti objavljen 1. siječnja.

Obožavatelji su prvi uvid u novu sezonu dobili u listopadu kada je Netflix objavio službeni trailer koji sadrži remix pjesme „Who Wants To Live Forever“ grupe Queen.

„Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5“ donosi ključnu glazbu iz različitih klasičnih razdoblja i stilova, kako se pojavljuju u novoj sezoni. Album su konceptualizirali i producirali The Duffer Brothers i Nora Felder. 

Foto: Netflix

Objavljeni su soundtrack albumi za svaku sezonu Stranger Thingsa. Prva kolekcija iz 2017. godine uključivala je brojne hitove 1980-ih iz prve dvije sezone, treća sezona donila je petnaest pjesama uz originalnu glumačku izvedbu dok je soundtrack za četvrtu sezonu iz 2022. sadržavao pjesme poput „Running Up That Hill (A Deal with God)“ Kate Bush, „Detroit Rock City“ KISS-a i remix „Separate Ways (Worlds Apart)“ grupe Journey.

Peta i posljednja sezona bit će objavljena u tri dijela - prva četiri nastavka premijerno su prikazana 26. studenoga, sljedeće tri epizode izlaze na Božić, a veliko finale na Staru godinu (istovremeno na Netflixu i u odabranim kinima). Seriju su kreirala braća Duffer, a produkciju potpisuju Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment, s braćom Duffer kao izvršnim producentima, uz Shawna Levyja iz 21 Laps Entertainmenta i Dana Cohena.

Foto: Screenshot/Netflix

Glavna glumačka postava uključuje Winonu Ryder, Davida Harboura, Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Gatena Matarazza, Caleba McLaughlina, Noaha Schnappa, Sadie Sink, Nataliu Dyer, Charlieja Heatona, Joea Keeryja, Mayu Hawke, Priah Ferguson, Bretta Gelmana, Jamieja Campbella Bowera, Caru Buono i Amybeth McNulty. U petoj sezoni glumačkoj se ekipi pridružuju Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton.

Stranger Things je od svog debija 2016. postao jedna od najpopularnijih Netflixovih serija svih vremena, a četvrta sezona je prikupila više od 140,7 milijuna pregleda diljem svijeta. Serija je osvojila više od 70 nagrada širom svijeta, uključujući Emmyje® i SAG Award za najbolju glumačku postavu dramske serije, te je bila nominirana za više od 230 nagrada.

Foto: Netflix

Tracklist - Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5, Vol. 1
1. Rockin' Robin - Michael Jackson
2. I Think We’re Alone Now – Tiffany
3. Fernando – ABBA
4. Mr. Sandman - The Chordettes
5. Pretty In Pink - The Psychedelic Furs
6. Sh-Boom - The Chords
7. Oh Yeah – Yello
8. To Each His Own (Inspired by the Paramount Picture "To Each His Own") – Freddy Martin & His Orchestra 

