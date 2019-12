U prsluku do koljena Grubnić je trčkarao tunelom: Ovo je bajka

Marko Grubnić (37) ne skriva ljubav prema skupim i brendiranim krpicama te uvijek brine da izađe dotjeran iz kuće. Osim luksuznih krpica, Marko ima i luksuzan stan u Zagrebu, koji je posebno uredio u božićno vrijeme.

Na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelio kako je ukrasio dom. Osim što je bogato ukrasio božićnu jelku, stilist je nabavio i mnoštvo figura orašara, koji su ove godine u Zagrebu jako popularni. Kupio je velike kuglice, koje je postavio po podu oko jelke.

Iako vrijeme rijetko provodi kod kuće- već većinom putuje svijetom, Marko se pobrinuo da mu u stanu sve bude na pravom mjestu. Ipak slobodno vrijeme odlučio je provesti izvan svoja četiri zida. S prijateljem Momčilom otišao je na zagrebački advent.

Prijatelji su se, sudeći prema fotografijama i videozapisima koji su podijelili na društvenoj mreži, najviše zabavljali u zagrebačkom tunelu Grič. Marko je spremno pozirao ispred fotoaparata, a osim uređenih fotografija modni stilist pobrinuo se da na videozapisima izgleda kao da se super zabavlja.

U jednom videozapisu je trčao tunelom dok je u drugom plesao s prijateljem na Božićni hit Mariah Carey (49) 'All I Want For Christmas Is You'. Najviše pažnje ipak je plijenio Grubnićev crveni prsluk koji mu je bio do koljena.

- Ovo je bajka - napisao je Grubnić ispod zajedničke fotografije s prijateljem.

Jedan od luksuznih ukrasa koji si je Marko priuštio u stanu je Versaceova vaza s poklopcem, čija je cijena u online trgovinama 48.650 kuna.

Poznato je kako voli skupocjene krpice marke Versace, a ovaj je put i poželio i dekoraciju iste marke. Marko je nedavno proslavio svoj 37. rođendan.

Iako je nadimak 'Modni mačak' zaradio prije desetak godina, za rođendan su ga prijatelji iznenadili tortom Mickey Mouse. Marko je fotografiju s Momčilom prvo obradio na sebi svojstven način, pa ju je 'pustio' na društvene mreže.

