U prvom polufinalu nastupile su Lelekice, večeras se za prolazak u finale bori Ukrajinka Leleka

Glazbena pozornica Eurosonga u Beču ove godine ima neobičnu i pomalo zbunjujuću podudarnost. Dok Hrvatsku predstavlja peteročlana ženska skupina Lelek, boje Ukrajine brani kantautorica Leléka. Sličnost imena pokrenula je brojne komentare, no iza svega stoji mnogo dublja priča o dvije snažne glazbene poruke koje, svaka na svoj način, slave baštinu, otpor i nadu

Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak u utorak su u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga s pjesmom 'Andromeda' izborile finale. Njihova pjesma mračna je i moćna etno-pop skladba koja zadire duboko u kolektivnu bol i generacijsku traumu. Tekst pjesme, koji pita "zašto je kćeri rađala u strahu" i poručuje "nisu naše majke iznjedrile roblje", inspiriran je tradicijom "sicanja" - tetoviranjem križeva na koži katoličkih žena kao čina otpora prisilnom preobraćenju tijekom osmanske vladavine. Spojem tradicionalnih motiva i moderne produkcije Lelek u Beč donosi priču o snazi žena koje su odbile biti žrtve, čuvajući svoj identitet i vjeru.

S druge strane, ukrajinska predstavnica Viktoria Leleka s berlinskom adresom, poznatija kao LELÉKA, na eurovizijsku pozornicu donosi intimnu baladu "Ridnym" ("Najdražima"). Pjesma je, kako je otkrila, rođena početkom 2022. godine kao rezultat duboke osobne transformacije, a njezine prve melodije proizašle su iz intenzivnih emocija. Iako je dovršena tek nekoliko tjedana prije prijave za nacionalni izbor Vidbir, gdje je uvjerljivo pobijedila, njezina poruka o pronalaženju unutarnje snage snažno je odjeknula. Nastup će ući u povijest i po prvom korištenju tradicionalnog ukrajinskog instrumenta bandure, koji Leléka naziva "ukrajinskom harfom". To je za nju, kako kaže, poseban trenutak kojim pokazuje ljepotu kulture i obnavlja prekinutu kulturnu lozu.

Na pitanje novinara hoće li sličnost imena zbuniti publiku, članice Leleka kroz smijeh su odgovorile kako se nadaju da će "dio glasova ići nama, dio njima". Istaknule su i da im se ukrajinska pjesma jako sviđa. Ta simpatija je, čini se, obostrana. U intervjuu za Eurovoix, Leléka je otkrila koje su joj pjesme s ovogodišnjeg natjecanja najdraže, pa je istaknula hrvatske predstavnice.

​- Jako se povezujem s pjesmom mojih 'sestara' iz Hrvatske, Lelek - izjavila je.

