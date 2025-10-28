U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

Ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona više nema, rasprodane su u rekordnom roku.

Podsjetimo, prodaja je počela u 12 sati, a već prije 15 sati ulaznice za sve koncerte su rasprodane, što je potvrdio i tim Marka Perkovića Thompsona na Facebook stranici.

- Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima! MPT Tim - napisali su na Facebooku.

U sklopu dvoranske turneje Thompson će nastupiti u Zagrebu, Zadru, Osijeku i Varaždinu, a ulaznice su se mogle kupiti preko sustava Eventim te fizički na prodajnim mjestima gdje su se stvarali redovi.