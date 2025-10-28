Obavijesti

Show

Komentari 14
ZA MANJE OD 3 SATA

U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
U rekordnom roku: Rasprodane su sve ulaznice za koncerte Marka Perkovića Thompsona
Foto: Pixsell/24sata/Canva

'Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu', objavili su

Ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona više nema, rasprodane su u rekordnom roku. 

Podsjetimo, prodaja je počela u 12 sati, a već prije 15 sati ulaznice za sve koncerte su rasprodane, što je potvrdio i tim Marka Perkovića Thompsona na Facebook stranici.

- Dragi prijatelji, s ponosom vas obavještavamo kako su sve ulaznice za najavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona rasprodane u rekordnom roku! Zahvaljujemo vam na ogromnom interesu i podršci koju pokazujete iz koncerta u koncert. Hvala vam na vjernosti i zajedništvu, vidimo se uskoro na koncertima! MPT Tim - napisali su na Facebooku. 

U sklopu dvoranske turneje Thompson će nastupiti u Zagrebu, Zadru, Osijeku i Varaždinu, a ulaznice su se mogle kupiti preko sustava Eventim te fizički na prodajnim mjestima gdje su se stvarali redovi. 

DVORANSKA TURNEJA ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona? Ako da - gdje?
ANKETA Hoćete li ići na koncert Thompsona? Ako da - gdje?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Rock&Off Tour 2025: Nemeček u Zaboku zatvorio još jedno uspješno izdanje turneje
KREĆE NOVA SEZONA

Rock&Off Tour 2025: Nemeček u Zaboku zatvorio još jedno uspješno izdanje turneje

&Off Tour 2025. zatvoren je 24. listopada u zabočkom klubu Regenerator, sjajnim koncertom benda Nemeček, čiji je nastup odisao snagom i glazbenom hrabrošću.
A Perfect Circle stiže u Hrvatsku!
EVO KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA

A Perfect Circle stiže u Hrvatsku!

Američki bend A Perfect Circle, kojeg predvode vokalist Toola Maynard James Keenan i gitarist Billy Howerdel, premijerno dolazi u Hrvatsku i regiju, i to na zagrebački stadion Šalata 16. lipnja 2026.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025