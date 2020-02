'U Rotterdamu ću izginuti ako treba. Ovu sam pjesmu osjetio'

Omišljanin Damir Kedžo (32) pobijedio je na 16. Dori i ide na 65. Eurosong u Nizozemsku. Pjevač je u suzama preuzeo kipić Dore.

- Mama, pobijedio sam na Dori - uzviknuo je presretni Kedžo koji će u svibnju predstavljati Hrvatsku s pjesmom 'Divlji vjetre'.

Odmah nakon proglašenja, Damir je s timom otišao na pressicu gdje je podijelio dojmove.

- Dugo su me doma ispitivali kada ću se prijaviti za Doru i uvijek sam govorio - kad ću imati pjesmu. Ovu sam pjesmu osjetio, u Rotterdamu ću izginuti ako treba. Preostaje nam raditi jako puno i to je to. Ovo je za nas bio projekt, radili smo puno. Ovo što smo napravili večeras nije moguće bez timskog rada. Bilo nam je prekrasno u Opatiji, nadam se da ćemo biti dobri i u Rotterdamu - rekao je presretni Kedžo.

Autor pjesme Ante Pecotić kaže kako nije bilo jednostavno jer im je konkurencija bila jaka.

- Bilo je neizvjesno i gusto do kraja. U svijet šaljemo pjesmu na hrvatskom jeziku - rekao je skladatelj Pecotić.

Kedžo je otkrio kako je skoro dva mjeseca prije Dore bio u karanteni.

- Išao sam u teretanu, u školu 'Husar & Tomčić' na satove pjevanja pa se nalazio s menadžericom Snježanom Jerković i dogovarao hoćemo li imati stalak ili ne. Krepan bih došao doma oko 19 sati i zaspao - rekao je 'friški' pobjednik Dore.

