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'DIVLJE PČELE'

U seriji su bratići, a evo kako se privatno druže Klišmanić i Pavić

Piše 24sata,
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U seriji su bratići, a evo kako se privatno druže Klišmanić i Pavić
Foto: RTL
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Marin Klišmanić i Davor Pavić u seriji su članovi iste obitelji i često dijele napete trenutke, no u stvarnom životu odnos im je puno opušteniji. Zagrebački i splitski glumac često se druže van seta 'Divljih pčela'

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Marin Klišmanić i Davor Pavić, koji u seriji 'Divlje pčele' tumače bratiće Marka Vukasa i Milana Čavku, podijelili su zajedničku fotografiju na Instagramu i pokazali da ih, osim posla, povezuje i prijateljstvo. Dok su u seriji članovi iste obitelji i često dijele napete trenutke, u stvarnom životu odnos im je puno opušteniji. Na fotografiji koju su objavili, Klišmanić i Pavić su u automobilu, u ljetnom izdanju, sa sunčanim naočalama na očima. 

Foto: Instagram

Iako ih profesionalni putevi vežu za dva različita grada - Klišmanića za Zagreb, a Pavića za Split - serija 'Divlje pčele' spojila ih je u Zagrebu i pretvorila u bliske suradnike i prijatelje. Stoga ne čudi da je na nedavnom vjenčanju svog kolege, Pavić bio gost, ali i  svojevrsni kroničar slavlja koje je oduševilo fanove. Kroz seriju objava na društvenim mrežama, Pavić je fanovima omogućio da zavire u jedan od najsretnijih dana popularnog glumca, a prizori su otkrili slavlje ispunjeno pjesmom i plesom. Svoju objavu začinio je komentarom: 'Oženili smo te, rođak', aludirajući na njihovu rodbinsku vezu u seriji 'Divlje pčele'. 

Foto: Instagram/davorpavic_

*napisano uz pomoć AI-ja

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