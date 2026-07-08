Marko iz 'Divljih pčela' pokazao fotografije s vjenčanja: More kao romantična filmska kulisa

Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' vjenčala se odabranicom svog srca još u svibnju, no tek je sada svojim pratiteljima na Instagramu dao da zavire u njihovo romantično vjenčanje. Marin Klišmanić (30) i vizažistica Katarina Baković (38) vjenčali su se u Kaštel Štafiliću koji je dao savršenu kulisu za fotografije s pravim mediteranskim štihom.

Par se vjenčao u krugu najbližih prijatelja i obitelji, a njihov najvažniji dan fotoaparatom je zabilježio Luka Dubroja, kojem se glumac u objavi zahvalio.

- Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga. Nadmašio je sva moja očekivanja i ostat će mi jedna od najdražih uspomena u životu - rekao je glumac nakon vjenčanja za Gloriu.

Osim što ga sreća prati u privatnom životu, glumcu je ova godina itekako uspješna i na poslovnom planu. Početkom godine preuzeo je ulogu Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele', a nedugo zatim postao i stalni član dramskog ansambla zagrebačkog HNK.