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SAVRŠEN DAN

Marko iz 'Divljih pčela' pokazao fotografije s vjenčanja: More kao romantična filmska kulisa

Piše 24sata,
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Marko iz 'Divljih pčela' pokazao fotografije s vjenčanja: More kao romantična filmska kulisa
Foto: RTL
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Marin Klišmanić i vizažistica Katarina Baković vjenčali su se u Kaštel Štafiliću u krugu obitelji i prijatelja. Glumac je kazao kako je vjenčanje nadmašilo sva njegova očekivanja i da će mu ostati najljepša uspomena

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Zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' vjenčala se odabranicom svog srca još u svibnju, no tek je sada svojim pratiteljima na Instagramu dao da zavire u njihovo romantično vjenčanje. Marin Klišmanić (30) i vizažistica Katarina Baković (38) vjenčali su se u Kaštel Štafiliću koji je dao savršenu kulisu za fotografije s pravim mediteranskim štihom.

Par se vjenčao u krugu najbližih prijatelja i obitelji, a njihov najvažniji dan fotoaparatom je zabilježio Luka Dubroja, kojem se glumac u objavi zahvalio.

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- Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga. Nadmašio je sva moja očekivanja i ostat će mi jedna od najdražih uspomena u životu - rekao je glumac nakon vjenčanja za Gloriu. 

Osim što ga sreća prati u privatnom životu, glumcu je ova godina itekako uspješna i na poslovnom planu. Početkom godine preuzeo je ulogu Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele', a nedugo zatim postao i stalni član dramskog ansambla zagrebačkog HNK. 

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