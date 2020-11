U show stigli bivši kandidati Maca i Petar, a natjecatelji su dobili susret s bližnjima...

Poslije treninga, koji je u oba tima prošao u veselom timu, trenerica Maja pripremila je Anti posebno iznenađenje. Kako Ante voli autoutrke, Maja mu je priredila trening s gumama

<p>Na posljednjem je vaganju <strong>Matea Ilinčić</strong> rekla kako razmišlja o tome da napusti show i ode kući, a dan poslije vaganja je treneru<strong> Edi </strong>rekla da je definitivno odlučila izaći iz 'Života na vagi'.</p><p>- Želim ti puno sreće da i dalje nastaviš ovim putem jer ti malo fali do cilja - poručio joj je Edo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ti si meni bio poput oca - kazala mu je Matea, koja je napokon obukla i traperice, koje je zadnji put odjenula u srednjoj školi. <br/> S obzirom na njezin izlazak, treneri Maja i Edo najavili su ostatku kandidata da nitko neće ispasti u predstojećem ciklusu, ali će se zato ono dvoje koji budu najlošiji u svojim timovima boriti za ostanak u sljedećem ciklusu. Najavljeno im je i da im stižu gosti, bivši kandidati 'Života na vagi', <strong>Petar Tucman</strong> i <strong>Marijana Džolić Maca. </strong></p><p>Maca se našalila da želi trenirati uz Edu pa joj je Vijoleta poručila kako je dobila konkurenciju te da je Edo njezin. Ipak, Maca je trenirala s plavim timom, a Petar s crvenima. </p><p>- Razgovor s bilo kojom osobom koja je ovo prošla može biti motivirajući jer oni znaju kako nam je. Edo može reći da razumije, ali ne zna kako je to zapravo jer on nikad nije bio debeo - komentirala je Petra. Maca je ispričala kako je imala krize dok je bila u showu, ali je bila itekako svjesna zašto je došla u 'Život na vagi' - po bolji, zdraviji način života i zato nije odustajala. </p><p>Poslije treninga, koji je u oba tima prošao u veselom timu, trenerica <strong>Maja</strong> pripremila je <strong>Anti</strong><em> </em>posebno iznenađenje. Kako Ante voli autoutrke, Maja mu je priredila trening s gumama. Pričali su i o Antinoj prošlosti, kada mu je najviše nedostajala majka, koju je izgubio kad je imao 11 godina. </p><p>Ono što Ante nije slutio jest da mu u posjetu stižu supruga Dijana i sin Jakov. Supruga je prokomentirala kako je Ante poprilično smršavio te da je zadovoljna napretkom. Za potrebe velikog izazova kandidati su s trenerima došli u Osijek u kojem im je zadatak vući tramvaje u dužini od 150 metara u roku od 20 minuta. </p><p>No dodatna motivacija bila im je informacija da ih u tramvaju čekaju njihovi bližnji, obitelj i prijatelji, što je vijest koja je automatski izazvala suze kod <strong>Vijolete</strong> i<strong> Marice</strong>. Cilj zadatka je da se potrude što prije dovući tramvaj do cilja kako bi imali više vremena za druženje s prijateljima. </p><p>Zadatak je bio iznimno težak, ali su svi bili jako motivirani iako se tramvaj sporo micao pa su im u pomoć uskočili treneri. Plavom timu pomagala je i Maca, a u jednom trenutku crvenom timu se pridružio Marijo Barišić Baro, sudionik treće sezone „Života na vagi“, inače iz Osijeka.</p><p> </p><p>Na kraju su plavi bili nešto brži iako nije bilo konkretne nagrade, ali je zapravo susret s bližnjima svima bio vrjedniji od bilo koje nagrade. No susreti nisu prošli bez suza, a najviše je razočarana bila Maja, kojoj nitko nije došao. Ipak, razveselilo ju je pismo koje je dobila od mame u kojem joj je dala podršku, a trenerica Maja joj je omogućila i da čuje mamu, nakon čega je čula i prijateljicu.</p>