RADNO NA DRUGOJ SCENI

U siječnju ‘Fafarikul’ s Darijom Lorenci Flatz pogledajte u HNK2

Predstava u režiji Ivana Planinića donosi niz intimnih, duhovitih i potresnih zapisa. Uz Dariju Lorenci Flatz u predstavi glume Živko Anočić, Vlasta Ramljak i Franjo Kuhar

Darija Lorenci Flatz, glumica zagrebačkog Hrvatskog narodnoga kazališta, u 2026. godini obilježava 25 godina umjetničkog rada, a godinu počinje repriznim izvedbama predstave "Fafarikul", koju od sada izvode u HNK2.

Predstava je nastala prema knjigama "Fafarikul" i "Novi kraj" Đurđice Čilić, a u režiji Ivana Planinića donosi niz intimnih, duhovitih i potresnih zapisa koji povezuju djetinjstvo, obiteljske odnose i životne prijelomnice.

Uz Dariju Lorenci Flatz u predstavi glume Živko Anočić, Vlasta Ramljak i Franjo Kuhar. Izvedbe su na rasporedu 10., 12. i 13. siječnja na sceni HNK2.

- To je zbirka pogrešaka, strahova, manjkova, veselja i stranputica koje dovode na pravi put, crtica koje djeluju nevažno, a trajno se urežu u sjećanje. Riječ je o emotivnoj zbirci sjećanja na djetinjstvo, odrastanje i sadašnji trenutak... - opis je ove sjajne predstave zagrebačkog HNK.

Đurđica Čilić progovara o malim smrtima i velikim veseljima, o svemu što nam je u životu prepoznatljivo nevezano ili vezano za određeno geografsko mjesto.

“Autorica, koju u predstavi igra Daria Lorenci Flatz, na jednostavan, dirljiv, sjetan način prikazuje odnos s majkom - od spoznaje o njezinoj bolesti do neupitna kraja. Predstava u režiji Ivana Planinića preko malenih i gotovo usputnih crtica iz života gradi veliku priču.” Ulaznice u su prodaji na www.hnk.hr. 

