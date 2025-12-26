Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NA BOŽIĆ SLAVIO 35 GODINA

U šumarku skrivenom nostalgiji je dom: Prisjetite se ovih likova iz mnogima omiljenog crtića...

'Mali leteći medvjedići' napunili su 35 godina ovog Božića. Bila je to zajednička produkcija Zagreb filma i kanadske Animation Cine Group. Autori, začetnici i kreatori serije bili su Dušan Vukotić, Neven Petričić i Jean Sarault, koji je bio i režiser.
Zagreb: U Etnografskom muzeju postavljena nova izložba iz ciklusa "Igračke - djetinjstvo zauvijek"
Na “Malim letećim medvjedima” i njihovih 39 epizoda radilo je više od sto ljudi, surađivalo se i sa studijima u Beogradu i Mađarskoj. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/22
Na “Malim letećim medvjedima” i njihovih 39 epizoda radilo je više od sto ljudi, surađivalo se i sa studijima u Beogradu i Mađarskoj. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025