U šumarku skrivenom nostalgiji je dom: Prisjetite se ovih likova iz mnogima omiljenog crtića...

'Mali leteći medvjedići' napunili su 35 godina ovog Božića. Bila je to zajednička produkcija Zagreb filma i kanadske Animation Cine Group. Autori, začetnici i kreatori serije bili su Dušan Vukotić, Neven Petričić i Jean Sarault, koji je bio i režiser.
Na “Malim letećim medvjedima” i njihovih 39 epizoda radilo je više od sto ljudi, surađivalo se i sa studijima u Beogradu i Mađarskoj.
Puno smo od Kanađana naučili, bilo je to vrijeme zagrebačkog Hollywooda. Sve je odrađeno na vrijeme, serija je letjela po svijetu, djeca, ali i odrasli su je obožavali. Nažalost, prekinuo nas je rat, ispričao nam je Joško Marušić, jedan od “očeva” “Malih letećih medvjeda”.
Tini i Janku svoj je glas posudila Slavica Knežević
Željko Königsknecht bio je Dado
Emil Glad dao je glas medvjedu Platonu
Đurđa Ivezić je “oživjela” Joška
A Ankica Dobrić Laticu i Jasminu
Ivo Rogulja posudio je glas sovi Grgi
Željko Duvnjak bio je Smucalo
A Žarko Savić Smradac
Marko Torjanac dao je glas Sliniši
