Druga sezona reality showa 'Superpar' kreće na RTL-u 14. rujna. Gledatelje polako upoznaju s novim kandidatima koji će sudjelovati. Između ostalih, u show dolaze Ozana i Ognjen te Ratka i Gordon

<p>Bračni par <strong>Ozana</strong> (33) i <strong>Ognjen Bičanić</strong> (35) dolaze iz Slavonskog Broda i roditelji su troje djece, no glava obitelji priznaje da bi volio imati još dvoje. Po zanimanju su frizeri, imaju svoj salon, a njihovo je upoznavanje uistinu bilo sudbonosno.</p><p>- Došao sam kod Ozane u salon jer sam ozlijedio nokat na škare i Ozana ga je zaliječila - kaže Ognjen koji kod svoje supruge najviše cijeni što je u njihovu devetogodišnjem braku baš uvijek bila uz njega - i u dobru i u zlu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran vole se kao prvog dana</strong></p><p>Ozana kod svog supruga najviše voli što je dobar prema njoj, što je poštuje i sve joj udovoljava te što je divan otac njihovoj djeci. Kad ima vremena, izrađuje ukrase za kuću, a njezin suprug obožava sport i rekreativno igra vaterpolo.</p><p>To što su se odlučili prijaviti u zabavnu emisiju 'Superpar' smatraju najuzbudljivijom stvari koju su zajedno napravili, a kao svoj najveći adut ističu različitost među njima jer ih to čini jakim parom, snažnijim od drugih. Otkrivaju kako se odlično nadopunjuju i iznimno smo ponosni što im je i nakon devet godina braka obitelj na prvome mjestu.</p><p>- Bilo je svega u našoj vezi - i uspona i padova, kao na EKG-u, no živimo svoj idealan život i samo neka tako ostane, ništa nam više ne treba - zaključuju supružnici Bičanić.</p><p><strong>Ratka </strong>(44) i<strong> Gordon Turk</strong> (45) dolaze iz Slatine, u braku su 24 godine i imaju sina <strong>Davida</strong>. Ratka je prodajna predstavnica dok je Gordon mesar, ali mu je velika strast i hobi - lov. Susreli su se, otkrivaju, već s osam, devet godina, kada su još bili djeca, a Ratka se prisjeća kako je to izgledalo.</p><p>- Bake su nam živjele u istom kvartu pa smo se znali. On je bio zloćko, a upoznavanje je, ako se to tako može nazvati, rezultiralo tako da me pogodio zračnicom - smije se Ratka opisujući sebe kao veselu, pozitivnu, brbljavu, iskrenu i glasnu osobu.</p><p>Ponovno su se upoznali deset godina poslije, kada ih je spojila zajednička prijateljica, a prvi spoj proveli su na klupi u parku, kaže Ratka, dodajući da je Gordon bio cijelu večer sramežljiv i pričao samo o životinjama. Ipak, kasnije je, otkriva, postao i romantičan tako da joj je tako jednom zgodom došao automobilom pred kuću, otvorio prtljažnik, a u njemu je bila hrpa svježe ubranih ruža.</p><p>I Gordon i Ratka strastveni su bajkeri pa su tako čak jednom putovali motorom do Sarajeva, što navode kao jednu od najuzbudljivijih stvari koju su zajedno napravili. Kao razlog prijave u 'Superpar' navode da žele vidjeti koliko im je veza duboka i čvrsta i u pomalo 'neprirodnim' uvjetima. </p>