U 'Survivoru' žuto pleme izgubilo u obje igre: Stigla im i vijest da Ana Mamut mora otići

Natjecatelji Survivora ponovno su se suočili s nizom zahtjevnih izazova, ovoga puta na dva poligona, a borba za nagrade pokazala je koliko su timski rad i koncentracija presudni u ovoj avanturi. U žutom kampu je dodatnu težinu situaciji donijela vijest o zdravstvenim problemima Ane Mamut, koja je morala napustiti kamp. Njezini su suigrači to teško primili. „Ana mi je ovdje kao mama. Koliko god bih htjela da se vrati, toliko znam da joj je teško zdravstveno“, priznala je Leonarda, a Ian je situaciju komentirao riječima: „Nedostajat će nam Ana, ali ovo je igra. Koga nema bez njega se može.“

Prva igra donijela je borbu za luksuzne uvjete u kampu: jastuke, krevet, ceradu koja štiti od kiše te dvije lampe. Iako su žuti poveli na početku, zeleni su u nastavku pokazali mirniju ruku i bolju koncentraciju te su odnijeli pobjedu rezultatom 6:4. Paula je nakon izgubljenog boda pokušala objasniti što se dogodilo: „Neki dio konopa mi je zapeo“, rekla je, svjesna da je pogreška skupo stajala njezin tim.

Natjecatelji su potom odigrali još jednu igru u kojoj je nagrada bila puna košara povrća. U toj „slijepoj“ igri dvoje članova tima imali su povez na očima, dok ih je treći navodio kroz zadatak. Zeleni su i u tom izazovu pokazali bolju koordinaciju i slavili rezultatom 3:1. „Očito su zeleni bolji u timskom djelovanju. Bolje se razumiju u to“, rekao je Marko, dodavši: „Dosta me pogodio ovaj poraz, svaki put smo malo do pobjede.“

S druge strane, pobjedničko raspoloženje nije krila Dunja iz zelenog tima: „Osjećam se fenomenalno zbog pobjede. Hvala plemenu. Ova igra je bila najbolja. Imam osmijeh od uha do uha, sretna sam što sam osvojila bod za pleme.“

Zeleni su tako u svoj kamp odnijeli košaru punu povrća i novu dozu samopouzdanja, a hoće li ih sreća pratiti i kroz iduće izazove, doznat ćemo u novim epizodama Survivora na Novoj TV.