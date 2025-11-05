U tajnosti pristala: Madonna se zaručila za čak 38 godina mlađeg bivšeg nogometaša

Madonna (67) navodno okreće novu životnu stranicu. Prema pisanju Radara Online, pop ikona u tajnosti se zaručila za bivšeg nogometaša Akeema Morrisa (29). Usto, izvor blizak paru otkrio je da već planiraju i intimno vjenčanje, kao i da je Madonna trenutno presretna.

Foto: Instagram

Iako točan datum zaruka nije otkriven, Madonna je navodno spremna podijeliti sretnu vijest i s obožavateljima. Najbližem krugu ljudi već je priznala da je Akeem trenutno čini sretnom te da se prema njoj odnosi 'bolje od bilo koga drugoga', a ujedno gradi joj i samopouzdanje. Glasine o zarukama počele su kružiti nakon što je Madonna tijekom novogodišnjeg putovanja u Tokio uočena s dijamantom na ruci.

Kao potencijalne lokacije za vjenčanje, najvjerojatnije razmatraju tri lokacije, točnije Italiju, Portugal i svoje imanje u East Hamptonu, dok će cijela ceremonija biti manja, uz prisutnost samo najbližih prijatelja i obitelji. Također, Madonna će navodno potpisati i predbračni ugovor, što je Morris prihvatio bez ikakve zadrške.

- Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akeem nema primjedbi na ovo. Već je pristao na sve klauzule o povjerljivosti podataka otkako su počeli svoju romansu. Tako da nema nikakvih sukoba po ovom pitanju - otkrio je izvor blizak paru.

Podsjetimo, glasine o vezi Madonne i Akeema po prvi puta pojavile su se još u kolovozu 2022., kada su se po prvi puta pojavili na naslovnici časopisa 'Paper'. Njihov odnos tada je bio prilično ležeran, a onda se nisu viđali neko vrijeme. Zatim su ponovno par postali u srpnju 2024., a tada je pjevačica objavila i fotografiju s Akeemom na društvenim mrežama, potvrdivši da su zajedno. U svibnju je Madonna prisustvovala i na zabavi u čast 29. rođendana svog dečka i od tada se više ne skrivaju.

- Madonna stalno govori da ne želi više gubiti vrijeme. Ni minutu. Napravila je sve što se moglo napraviti, ali sada žudi za nečim istinskim. Akeem joj pruža osjećaj mira i povezanosti - nasmijava je, inspirira na pravi način i prema njoj se ponaša bolje nego itko ikad prije - rekao je tada izvor blizak pjevačici za strane medije.

Foto: Instagram