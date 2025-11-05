Obavijesti

Show

Komentari 0
ŠUŠKA SE, ŠUŠKA...

U tajnosti pristala: Madonna se zaručila za čak 38 godina mlađeg bivšeg nogometaša

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
U tajnosti pristala: Madonna se zaručila za čak 38 godina mlađeg bivšeg nogometaša
4
Foto: Instagram

Legendarna pjevačica planira intimno vjenčanje s bivšom nogometašem Akeemom Morrisom, kojem će prisustvovati samo obitelj i najbliži prijatelji

Madonna (67) navodno okreće novu životnu stranicu. Prema pisanju Radara Online, pop ikona u tajnosti se zaručila za bivšeg nogometaša Akeema Morrisa (29). Usto, izvor blizak paru otkrio je da već planiraju i intimno vjenčanje, kao i da je Madonna trenutno presretna. 

Foto: Instagram

Iako točan datum zaruka nije otkriven, Madonna je navodno spremna podijeliti sretnu vijest i s obožavateljima. Najbližem krugu ljudi već je priznala da je Akeem trenutno čini sretnom te da se prema  njoj odnosi 'bolje od bilo koga drugoga', a ujedno gradi joj i samopouzdanje. Glasine o zarukama počele su kružiti nakon što je Madonna tijekom novogodišnjeg putovanja u Tokio uočena s dijamantom na ruci. 

KRALJICA POPA Kakva proslava! Madonna svoj 67. rođendan slavila u Italiji na povijesnoj konjskoj utrci
Kakva proslava! Madonna svoj 67. rođendan slavila u Italiji na povijesnoj konjskoj utrci

Kao potencijalne lokacije za vjenčanje, najvjerojatnije razmatraju tri lokacije, točnije Italiju, Portugal i svoje imanje u East Hamptonu, dok će cijela ceremonija biti manja, uz prisutnost samo najbližih prijatelja i obitelji. Također, Madonna će navodno potpisati i predbračni ugovor, što je Morris prihvatio bez ikakve zadrške. 

- Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akeem nema primjedbi na ovo. Već je pristao na sve klauzule o povjerljivosti podataka otkako su počeli svoju romansu. Tako da nema nikakvih sukoba po ovom pitanju - otkrio je izvor blizak paru. 

Obline na izvol'te Golišava Madonna (67) najavila veliki povratak glazbi, fanovi u transu: 'Vruća i neponovljiva!'
Golišava Madonna (67) najavila veliki povratak glazbi, fanovi u transu: 'Vruća i neponovljiva!'

Podsjetimo, glasine o vezi Madonne i Akeema po prvi puta pojavile su se još u kolovozu 2022., kada su se po prvi puta pojavili na naslovnici časopisa 'Paper'. Njihov odnos tada je bio prilično ležeran, a onda se nisu viđali neko vrijeme. Zatim su ponovno par postali u srpnju 2024., a tada je pjevačica objavila i fotografiju s Akeemom na društvenim mrežama, potvrdivši da su zajedno. U svibnju je Madonna prisustvovala i na zabavi u čast 29. rođendana svog dečka i od tada se više ne skrivaju.

- Madonna stalno govori da ne želi više gubiti vrijeme. Ni minutu. Napravila je sve što se moglo napraviti, ali sada žudi za nečim istinskim. Akeem joj pruža osjećaj mira i povezanosti - nasmijava je, inspirira na pravi način i prema njoj se ponaša bolje nego itko ikad prije -  rekao je tada izvor blizak pjevačici za strane medije.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
UPEČATLJIVA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Valentine? Dvaput tražila ljubav u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Valentina Kordić je gledateljima poznata po dvostrukom sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Prvi put se prijavila 2018. godine, kad je pronašla ljubav i ubrzo se i udala za farmera Vatroslava Tijana, kojeg je tad odabrala te mu rodila kćer i sina. Nakon razvoda ponovno se pojavila u emisiji, zaručila se za farmera Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala te je sad sretno slobodna
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
MISS UNIVERSE

Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura

U utorak navečer u Zadru je održano 4. izdanje modne revije pod nazivom ModernA. Na reviji je bila i Maja Šuput u pratnji 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza, a sve je budnim okom pratila i Laura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025