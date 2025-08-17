Kakva proslava! Madonna svoj 67. rođendan slavila u Italiji na povijesnoj konjskoj utrci

Nakon kratkog zaustavljanja u Firenci, pjevačica je u subotu produžila u Sienu na festival Palio di Siena, srednjevjekovnu konjsku utrku između dviju gradskih četvrti.

Madonna je utrku promatrala iz Palazzo Pannocchieschi d’Elci, raskošne palače s pogledom na Piazza del Campo. Prema pisanju medija, rođendanska zabava nastavila se u hotelu s pet zvjezdica u povijesnom središtu Siene. Na TikTok je objavila kratak video s terase. Zablistala je u rozoj uskoj čipkastoj haljini s korzetom.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

To nije prvi put da je Madona proslavila rođendan u Italiji. Prošle je godine bila u Pompejima, drevnom gradu kod Napulja zatrpanom u erupciji Vezuva 79. godine.

Madonna se preselila u New York City 1978. kako bi nastavila karijeru u plesu. Nakon što je nastupala kao bubnjarka, gitaristica i vokalistica u rock bendovima Breakfast Club i Emmy & the Emmys, uzdigla se do solo karijere svojim debitantskim albumom iz 1983. Madonna je ukupno zaradila 18 multi-platinastih albuma.

Madonna je najprodavanija ženska glazbenica svih vremena i prva izvođačica koja je zaradila milijardu američkih dolara od svojih koncerata. Najuspješnija je samostalna izvođačica u povijesti američke ljestvice Billboard Hot 100 i ostvarila je 44 singla broj jedan na glavnim globalnim glazbenim tržištima.