DIRLJIV TRENUTAK

Ana, Marica i Nora rasplakale su Gopca emotivnom izvedbom Massimove pjesme: Kao da je tu

Ana, Marica i Nora rasplakale su Gopca emotivnom izvedbom Massimove pjesme: Kao da je tu
Foto: Dario Njavro/HRT

Predivno ste otpjevale pjesmu mog dragog prijatelja s kojim sam se družio više od 40 godina, drhtavim glasom na rubu suza je rekao Davor Gobac

Ana Ajduković, Marica Magdalena Katić, Nora Vrandečić iz tima Mije Dimšić natjecale su se u troboju pjesmom “Stranac u noći”. Ovo je bila posebna posveta Massimu od cijele ekipe 'The Voicea'.

Djevojčice su dobile komplimenata na svoju izvedbu koja je bila posebno emotivna za članove žirija.

Foto: Dario Njavro/HRT
- Predivno ste otpjevale pjesmu mog dragog prijatelja s kojim sam se družio više od 40 godina - drhtavim glasom na rubu suza je rekao Davor Gobac.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Max je bio dio nas i kao da je i sada tu - istaknuo je frontmen benda Psihomodo Pop. I drugi članovi benda emotivno su reagirali na izvedbu ove pjesme. Podsjetimo, pokojni Massimo Savić bio je član žirija showa The Voice.

Nakon niza komplimenata za izvedbu i nastup Mia je donijela odluku da dalje s njom ide Ana Ajduković.
 

