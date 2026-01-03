Predivno ste otpjevale pjesmu mog dragog prijatelja s kojim sam se družio više od 40 godina, drhtavim glasom na rubu suza je rekao Davor Gobac
Ana, Marica i Nora rasplakale su Gopca emotivnom izvedbom Massimove pjesme: Kao da je tu
Ana Ajduković, Marica Magdalena Katić, Nora Vrandečić iz tima Mije Dimšić natjecale su se u troboju pjesmom “Stranac u noći”. Ovo je bila posebna posveta Massimu od cijele ekipe 'The Voicea'.
Djevojčice su dobile komplimenata na svoju izvedbu koja je bila posebno emotivna za članove žirija.
- Predivno ste otpjevale pjesmu mog dragog prijatelja s kojim sam se družio više od 40 godina - drhtavim glasom na rubu suza je rekao Davor Gobac.
- Max je bio dio nas i kao da je i sada tu - istaknuo je frontmen benda Psihomodo Pop. I drugi članovi benda emotivno su reagirali na izvedbu ove pjesme. Podsjetimo, pokojni Massimo Savić bio je član žirija showa The Voice.
Nakon niza komplimenata za izvedbu i nastup Mia je donijela odluku da dalje s njom ide Ana Ajduković.
