U tijeku je Putinova verzija Eurovizije, takozvana Putinovizija: Natječe se i Srbija

U tijeku je natjecanje Intervizija, odnosno Putinova inačica Eurovizije.

Ovo glazbeno natjecanje, čije je pokretanje naredio Vladimir Putin nakon što je izbačen s Eurosonga, održava se večeras u Moskvi, a prijenos uživo moguće je pratiti na službenom YouTube kanalu Intervizije.

"Najbolji izvođači, jedna pozornica, jedan svijet", promoviraju organizatori natjecanje po društvenim mrežama.

"Glavni cilj natjecanja je predstaviti izvođače strane pop glazbe i nacionalne glazbe iz različitih država svijeta, kao i promovirati domaće izvođače na svjetskoj sceni", poručuju organizatori.

Na Interviziji se natječi zemlje iz bivših sovjetskih republika, zemlje Latinske Amerike, Bliskog Istoka te neke afričke zemlje: Bjelorusija, Brazil, Kina, Kolumbija, Kuba, Egipat, Etiopija, Indija, Južnoafrička Republika, Kazakhstan, Kenija, Kirgistan, Katar, Madagaskar, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, SAD, Tadžikistan, UAE, Uzbekistan, Venezuela, Vijetnam.

Organizatori tvrde da natjecanje nije političko, ali mnogi ga vide kao propagandni projekt.

Pojedine kritike kažu da je Intervision alat kojim se Rusija želi suprotstaviti zapadnim kulturnim vrijednostima, posebno onima koje se često vežu uz Eurosong — LGBT teme, liberalizam, sekularizam. Nadalje, postoje izvještaji da publiku potiču da dođe i da se koristi plaćen angažman publike da bi dvorana bila što ispunjenija.