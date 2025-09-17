Obavijesti

NE DAJU TI NA EUROSONG? ORGANIZIRAŠ SVOJ!

Svi su tu, a Kima nema: Pred vratima je Putinovizija! Natječu se diktature, komunisti, Srbi...

Piše Renato Jukić,
Želim svim natjecateljima uspješne nastupe, nema sumnje da će dati svoj značajan doprinos jačanju dijaloga kultura i naroda, kazao je Putin ovog tjedna o svojoj Euroviziji...

Ipak će sve proći bez Sjeverne Koreje. Naše uši bit će zakinute za taj audio spektakl, naše oči neće svjedočiti scenskom spektaklu... Iako se dugo šuškalo kao će i Kim Jong-un poslati nekoga na natjecanje, kad već šalje tisuće da ginu u krvavom ratu tisućama kilometara daleko od domova, sad je definitivno postalo jasno kako ništa od toga.

Ali Putinovizija, ovaj "Intervizija", ipak ide dalje bez Sjeverne Koreje. 

Ovo glazbeno natjecanje, čije je pokretanje naredio Vladimir Putin nakon što je izbačen s Eurosonga, održava se ovog vikenda, u subotu 20. rujna, u Moskvi. "Najbolji izvođači, jedna pozornica, jedan svijet", promoviraju organizatori natjecanje po društvenim mrežama.

- Želim svim natjecateljima uspješne nastupe, nema sumnje da će dati svoj značajan doprinos jačanju dijaloga kultura i naroda - kazao je Putin ovog tjedna o Interviziji, izvijestila je RIA. Dok priča o dijalogu kultura i naroda nastavlja zasipati Ukrajinu projektilima.

O natjecanju je ovog tjedna naširoko govorio i ruski šef diplomacije, Sergej Lavrov.

- Pjesme na Interviziji bit će izvedene na nacionalnim jezicima, nema potrebe za njihovim prevođenjem, budući da je raspoloženje koje izvođač stvara svojim nastupom puno važnije - kazao je Lavrov i dodao kako se nada kako će Intervizija zaživjeti, kako je ovo samo početak. Iz organizacije naglašavaju  kako nikog ne ograničavaju u nastupu, da su slobodne sudjelovati i europske države...

Iako nema predstavnika Pyongyanga, tu su predstavnici brojnih diktatura, parodija komunizma i demokracija samo na papiru (Srbija, Bjelorusija...)

Svoj dolazak i sudjelovanje redom su potvrdili, stoji na službenim stranicama: Bjelorusija, Brazil, Kina, Kolumbija, Kuba, Egipat, Etiopija, Indija, Južnoafrička Republika, Kazakhstan, Kenija, Kirgistan, Katar, Madagaskar, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, SAD, Tadžikistan, UAE, Uzbekistan, Venezuela, Vijetnam.

A kad pročitate ovaj popis, a ove zemlje 'pokrivaju' otprilike pola svjetske populacije, vjerojatno je glazbeno natjecanje posljednja stvar koja vam padne na pamet. 

Ali Putin ih je sve okupio i svi će imati priliku 20. rujna pokazati u Moskvi da su oni ti koji su najbolji. Pjesme, ako ste nestrpljivi, možete poslušati ovdje.

- Uvjeren sam da će natjecateljima i brojnim gledateljima pružiti veličanstvenu i nezaboravnu proslavu i ostaviti na njih pozitivne dojmove. I, naravno, da će doprinijeti jačanju međunarodnih veza - kazao je Putin o svojem novom natjecanju početkom godine, piše RIA.

"Glavni cilj natjecanja je predstaviti izvođače strane pop glazbe i nacionalne glazbe iz različitih država svijeta, kao i promovirati domaće izvođače na svjetskoj sceni", poručuju organizatori.

- Glavni uvjet za države natjecatelje je da dijele naše duhovne vrijednosti - dodao je ruski potpredsjednik vlade Dmitrij Černišenko.

Među fanovima, zasad je glavni favorit ruski predstavnik Shaman.

Ali možda mu planove za pobjedu može poremetiti srpski predstavnik neobjašnjive frizure Slobodan Trkulja? Ili možda Uzbekistanac Shokrukh Mirzo Ganiev? Ili D-Lain iz Madagaskara?

Ne zaboravimo i da je najavljen predstavnik SAD-a - Brandon Howard. Ovaj glazbenik na sceni je više od 20 godina, neki, poput repera Akona, kazali su kako vjeruju da je on sin Michaela Jacksona.

Brandonova majka Miki bila je pjevačica, njezin menadžer je bio Jacksonov otac, Michael, odakle su krenule špekulacije. 

Koje je sam pjevač Brendon više puta demantirao... Ima on svojeg oca, ali to nije Michael Jackson.

A 'novo' Putinovo natjecanje je zapravo nasljednik natjecanja koje se održavalo između 1965. i 1980. godine za države istočnog bloka. Na njemu je sudjelovala i Jugoslavija, ali nikad nije došla do pobjede... 

