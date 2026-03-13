U Tvoje lice zvuči poznato stižu Britney Spears, Tommy Cash, Taylor Swift i Kemal Monteno

Nakon spektakularnog otvaranja jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem je pobjedu odnio David Amaro svojom transformacijom u eurovizijsku zvijezdu Melody, ljestvica je već u prvoj epizodi postavljena visoko. Nove izvedbe čekaju nas već ove nedjelje, a pred kandidatima su još veći vokalni i koreografski izazovi kroz nadolazećih osam transformacija.

Nakon emotivne interpretacije legendarne Gabi Novak, Iva Ajduković u drugoj epizodi mijenja smjer i ulazi u cipele kralja zabavne glazbe Mate Bulića.

Foto: Luka Dubroja

- Veliki je zaokret, ali našla sam balans. Karakterno smo Mate i ja zapravo dosta slični, a na pozornicu ću donijeti zabavu i smijeh. Mislim da će to biti jako zanimljivo - najavljuje Iva.

Veliki kontrast čeka i Svena Pocrnića koji po prvi put ulazi u visoke pete i to kao pop princeza Britney Spears.

Foto: Luka Dubroja

- Malo moram otpustiti svoje principe i kočnice i naučiti se više prepustiti trenutku. Poduzimam i neke drastičnije mjere da se što više unesem u ulogu. Bit će i pjevanja i plesanja - otkriva Sven.

Nakon pobjede u prvoj epizodi, David Amaro sada preuzima još jednu veliku glazbenu legendu, Tonyja Cetinskog.

Foto: Luka Dubroja

- Tony mi je možda čak vokalno zahtjevniji od Melody. Njegov glas slušam već 20 godina, cijelo djetinjstvo sam pjevao njegove pjesme na svoj način. Sada se moram fokusirati na to kako ih on izvodi, tako da je to zapravo dosta teško - priznaje Amaro.

U potpuno drugačiji glazbeni svijet ovaj put ulazi Nora Ćurković koja će utjeloviti osebujnog Tommyja Casha i njegov hit 'Espresso Macchiato'.

Foto: Luka Dubroja

- Preda mnom je opet jedan izazov. Za razliku od Graše, ova transformacija ima i koreografiju pa moram sve posložiti i uklopiti. Ali jedno je sigurno, opet će biti zabave - najavljuje Nora.

Nakon probijanja leda u ulozi Due Lipe, u ženskom rodu i u drugoj epizodi ostaje David Balint koji će se transformirati u regionalnu zvijezdu Teu Tairović.

Foto: Luka Dubroja

- Ova transformacija je fizički jako zahtjevna. Ima puno pokreta kukovima i nekih novih stvari koje sam morao osvijestiti kod sebe. Dat ću sve od sebe koliko god mogu, ali jedno mogu garantirati. Ova epizoda bit će prava ludnica i spektakl - poručuje Balint.

Nakon muške uloge u prvoj epizodi, Laura Sučec ovaj put ulazi u potpuno drugačiji svijet jer će utjeloviti jednu od najpoznatijih pjevačica domaće scene, Ninu Badrić.

Foto: Luka Dubroja

- Veliki mi je ovo izazov. U prvoj epizodi bila sam potpuno u muškoj energiji i ušla sam u to do kraja, a sada moram postati diva i opravdati sve ono što Nina Badrić jest. Neće biti nimalo lako - priznaje Laura.

Novi izazov čeka i Lovru Juragu koji nakon moćnog Bensona Boonea ulazi u kožu globalne pop senzacije Taylor Swift.

- Pripreme idu dobro, probe također. Mislim da sam vokalno došao negdje blizu, iako nisam još siguran je li to potpuno to. Veselim se nastupu jer ima puno plesanja kroz cijelu točku, a publika može očekivati nešto neočekivano - otkriva Lovro.

Potpuni zaokret donosi i Dora Trogrlić koja nakon energične Lady Gage sada preuzima ulogu kantautora Kemala Montena.

Foto: Luka Dubroja

- Odlučila sam da će duh Lady Gage ostati u meni do kraja sezone, što znači da nema straha ni pred jednom transformacijom. Kemala jedva čekam utjeloviti jer je riječ o smirenom, elegantnom čovjeku s kojim se mogu poistovjetiti - kaže Dora.

Od domaćih legendi do globalnih pop senzacija, nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donosi zabavu za sve generacije, a koji će kandidat ovoga puta osvojiti najviše bodova i dobiti priliku pobjednički iznos donirati humanitarnoj udruzi po svom izboru, ne propustite doznati ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.